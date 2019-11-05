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حاول قتل الصراصير.. فأشعل النار في منزله! (فيديو)

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 01:34 ص بتوقيت مسقط

حاول قتل الصراصير.. فأشعل النار في منزله! (فيديو)

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أضرم رجل النيران في حديقته عن طريق الخطأ، عندما حاول القضاء على مجموعة من الصراصير، فقام بأشعال النيران خشية محاصرتهم.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، استخدم سيزار شميتز، مبيدا ساما للقضاء على الصراصير المتجمعة أسفل العشب الأخضر في حديقته، لكنه فشل في القضاء عليها، مما اضطره لإشعال النيران في مكان تجمع الصراصير، وبدأ بالفعل في إشعال أعواد الثقاب وإلقائها على الفتحة التي يخرج منها الصراصير. لكن الأرض انفجرت فجأة وتطاير كل شيء لأعلى، وذلك بعد تخزين غاز الميثان من المبيد الحشري في حفرة بباطن الأرض.

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