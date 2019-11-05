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بالفيديو.. بومة تعلق في الشبكة الأمامية لسيارة مُسرعة

الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 01:31 ص بتوقيت مسقط

بالفيديو.. بومة تعلق في الشبكة الأمامية لسيارة مُسرعة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تتعافى بومة كبيرة الحجم في ملجأ أريزونا بالولايات المتحدة للحيوانات بعد أن انتهى الأمر برأسها عالق في الشبكة الأمامية لشاحنة صدمتها على الطريق السريع.

وقال الأمريكيان مايك وأنيت هانسون إنهما كانا يقودان سيارتهما إلى المنزل ليلا عندما سمعوا صوت انفجار خارج شاحنتهم. وأضاف الزوجان إنهم اكتشفوا عندما وصلوا إلى منزلهم في منطقة جليندال أنهم صدموا بومة، ورأسها عالق في الشبكة الأمامية للسيارة.

وحاول الزوجان تخليص البومة بنفسيهما، لكنهما فشلا، ما دفعهما للاتصال بمن يساعدهم. وحضر بعض الموظفين صباح اليوم التالي من مركز الحياة الفطرية ونجحوا في تحرير البومة. وقال المركز إن البومة لا يبدو أن تعاني من إصابات خطيرة، لكنهم سيحتفظون بها للمراقبة وبعض الاختبارات قبل إطلاقها مرة أخرى في البرية.

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