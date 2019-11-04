"الرؤية" تعزز مهارات القيادة والخطابة للطلاب عبر "توست ماسترز"

مسقط - الرؤية

انطلقت أمس في معهد الرؤية للتدريب والاستشارات أعمال البرنامج التدريبي "توست ماسترز" المتخصص في التدريب على مهارات القيادة والإلقاء والخطابة، وهو أول نادٍ للأطفال من نوعه في السلطنة.

وترعى جريدة الرؤية البرنامج الذي يهدف إلى تدريب المشاركين من الأطفال على مهارات القيادة والتواصل والخطابة من خلال برنامج "توست ماسترز" العالمي يقوم على التدريب. وقدم البرنامج كل من: فايز المعمري إبراهيم المياحي وهيثم الهاشمي وفهد المسكري وأحمد العبري وعائشة الربخية.

وقال المدرب فايز المعمري إنّ البرنامج يعتمد على التدريب الذاتي للأطفال عبر الممارسة، ويقدم في بدايته عرضا تعريفيا وكيفية تطبيقه. وأضاف أنّ البرنامج يعمل على اكتشاف مهارات الأطفال وتنميتها وتطويرها من خلال عمل مشترك على فترات زمنية متفاوتة، يُعطى فيها الطفل جرعات مهارية تساعده بالقدر الكبير على رفع قدراته في القيادة. وتابع أنّ البرنامج يمثل أهمية حقيقية للنشء؛ حيث يزيد من مهاراتهم القيادية وينمي لديهم مهارات التواصل والخطابة، وفق أسس عالمية متبعة، وهو ما يحتاجه أولادنا في ظل التطور الحاصل في جميع المجالات.