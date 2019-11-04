"الفرقة السلطانية الأولى" تُبهر جمهور مهرجان الموسيقى العربية بالقاهرة

القاهرة- العمانية

قدمت الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية عرضا موسيقيا على مسرح معهد الموسيقى العربية بالقاهرة في إطار مشاركتها في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.

وأبهرت الفرقة الحضور بأدائها الرائع والراقي لأجمل الأغاني العربية والمصرية لحنا وصوتا، حيث تفاعل معها الحضور بالتحية والتقدير والإعجاب مع ليلة إبداعية نادرة من ليالي مهرجان القاهرة للموسيقى العربية.

وتشهد الدورة الحالية للمهرجان خلال فعالياتها التي تتواصل على مدى 12 يومًا متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (الكبير، والصغير، والجمهورية، ومعهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، تقديم 37 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 92 فنانا من 7 دول عربية هي السلطنة، ومصر، ولبنان، والعراق، والأردن، والمغرب، وسوريا.

وكانت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي رئيسة مجلس إدارة دار الأوبرا السلطانية مسقط قامت بزيارة لمتحف الآلات الموسيقية في القاهرة حيث تفقّدت محتوياته التاريخية والأثرية. حضر العرض سعادة السفير الدكتور علي بن أحمد العيسائي سفير السلطنة المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية وعدد من أعضاء البعثة الدبلوماسية والجالية العمانية في مصر ولفيف من رجال الإعلام والفن والثقافة المصريين.