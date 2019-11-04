لأوّل مرة ... المدينة الرياضية بالمصنعة تشهد 3 مسابقات شاطئية

المصنعة - طالب المقبالي

كشفت وزارة الشؤون الرياضية خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم بفندق ملينيوم المصنعة عن تفاصيل مسابقة الألعاب الشاطئية التي ستقام بالمدينة الرياضة بالمصنعة، وذلك خلال الفترة من 8 إلى 30 من نوفمبر المجيد.

وشهد المؤتمر الصحفي حضور رؤساء الأندية والمراكز الرياضية وممثلي الفرق المشاركة والمتمثلين في نادي المصنعة ونادي الرستاق ونادي الشباب والمركز الرياضي بالعوابي والمركز الرياضي بنخل، حيث جرت مراسم القرعة في مسابقة كرة القدم الشاطئية ومسابقة كرة الطائرة الشاطئية ومسابقة الألعاب التقليدية، والتي ستقام بمشاركة 24 فريق متمثلين في 8 فرق في كل مسابقة.

وستجرى البطولة على ثلاثة ملاعب مختلف في المدينة الرياضية، وسيكون الملاعب الأول مخصص لمباريات كرة القدم الشاطئية وأمّا الملعب الثاني فسيكون مخصصاً لمباريات كرة الطائرة الشاطئية وأمّا الملعب الثالث فسيكون مهيئاً لإقامة مسابقات الألعاب التقليدية، وستخضع مباريات كرة القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية ومسابقة الألعاب التقليدية لذات النظام القائم على توزيع الفرق الأهلية المشاركة إلى مجموعتين بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل منها الفريقان الحاصلان على المركز الأول والثاني في كل مجموعة ومن ثمّ المباريات نصف النهائي ومنها اللقاء النهائية الذي سيحدد الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، وأما بخصوص الألعاب التقليدية والتي ستقام من خلال ثلاثة ألعاب وهي لعبة اليوس ولعبة الصياد ولعبة الاترج وسيتم جمع النقاط من جميع الألعاب لتحديد المتأهل.

بدأ المؤتمر الصحفي بالإعلان عن مسابقة الألعاب الشاطئية والتي تحدث فيها سيف بن مبارك المنعي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة حيث قال إنّ وزارة الشؤون الرياضية تحرص على تفعيل المرافق الرياضية من خلال إقامة العديد من المسابقات التي تلبي توجهات الشباب في المجال الرياضي.

وأضاف أنّ دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة ترجمت هذا التوجه من خلال إقامة هذه المسابقة، كما تسعى الدائرة إلى تعزيز قنوات التواصل مع مختلف شرائح المجتمع من خلال تقديم البرامج والأنشطة التي تصقل المهارات في جميع الرياضات بشكل عام وفي الرياضات الشاطئية بشكل خاص.

وأوضح سيف بن مبارك المنعي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة جنوب الباطنة، أن فكرة المسابقة جاءت لتلبية توجهات الشباب، وصقل مهاراتهم وأثبات قدراتهم، لتعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع ومن خلال هذه المسابقة نسعى إلى نشر ثقافة الرياضة للجميع.

وتشهد مسابقة كرة القدم الشاطئية مشاركة 8 فرق أهلية من مختلف ولايات محافظة جنوب الباطنة، حيث أوقعت القرعة فريق نجوم الحرادي في المجموعة الأولى، وذلك برفقة فريق الجزيرة وفريق التعاون وفريق الصبيخاء، بينما ضمت المجموعة الثانية فريق سباب المراغ وفريق وبل وفريق العربي وفريق شباب نخل.

وتنطلق منافسات المسابقة يوم الجمعة القادم حيث سيلتقي فريق نجوم الحرادي بفريق الجزيرة، فيما ستكون المواجهة حامية بين فريق التعاون وفريق الصبيخاء وفي يوم السبت ستستكمل منافسات الجولة الأولى من خلال لقاء فريق شباب المراغ بفريق وبل وفي المباراة الثانية سيكون الموعد مع لقاء فريق العربي مع فريق شباب نخل.

تسعى اللجنة المنظمة إلى الارتقاء بالمستوى الفني وإلى اكتشاف المواهب في مجال الرياضة الشاطئية وعن ذلك تحدث داود بن سالم آل جمعة المشرفة على مسابقة كرة القدم الشاطئية.

وتتضمن مسابقة الألعاب الشاطئية منافسات كرة الطائرة الشاطئية والتي تشهد كذلك مشاركة 8 فرق أهلية من محافظة جنوب الباطنة، وقد أوقعت القرعة فريق الغشب وفريق شباب الحفري وفريق الملدة وفريق العليا في المجموعة الأولى. أما المجموعة الثانية فقد ضمت كلا من فريق شباب المراغ وفريق المراغة وفريق الحيملي وفريق شباب نخل.

وستشهد الجولة الأولى في يومها الأول لقاء فريق الغشب مع فريق شباب الحفري وفريق الملدة مع فريق العلياء وفي اليوم الثاني من الجولة الأولى هنالك مواجهتان الأولى ستكون بين فريق شباب المراغ وفريق المراغة. أما المواجهة الثانية فستكون بين فريق الحيملي وفريق شباب نخل.

وتسعى اللجنة المنظمة لمسابقة الألعاب الشاطئية إلى مشاركة أكبر عدد من الفرق الأهلية حيث تشهد مسابقة الألعاب التقليدية مشاركة 8 فرق أهلية تمثل نادي الشباب ونادي المصنعة ونادي الرستاق بالإضافة إلى المراكز الرياضية في كل من ولاية العوابي وولاية نخل. وقد جاءت مراسم القرعة لتضع فريق شباب نخل على رأس المجموعة الأولى وبرفقة فريق شباب المراغ وفريق العويد وفريق فسح. أمّا المجموعة الثانية فقد ضمت كلٌ من فريق الرامي وفريق شباب الحفري وفريق النصر وفريق ودام الساحل، وسوف تشهد الملاعب الشاطئية في المدينة الريياضية خلال يوم الجمعة لقاء فريق شباب نخل مع فريق شباب المراغ ثمّ لقاء فريق العويد مع فريق فسح، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى وفي اليوم الثاني ستكون المنافسات قائمة ضمن المجموعة الثانية حيث سيلتقي فريق الرامي مع فريق شباب الحفري وفريق النصر مع فريق ودام الساحل.

وعن الألعاب التقليدية قال ناصر بن سليمان العلوي المشرف على مسابقة الألعاب التقليدية: نشهد اهتماما كبيرا في السلطنة بالألعاب التقليدية. وقد صدر مؤخرًا قرار بتشكيل فريق للألعاب التقليدية في السلطنة بالإضافة إلى ذلك نلاحظ اهتماما كبيرا بالألعاب التقليدية من خلال الترويج لها وإقامة المسابقات.

وأوضح أنّ هناك خطة مستقبلية بأن تكون هذه الألعاب حاضرة من خلال المنافسة في جميع ولايات السلطنة التي تعتبر غنية بالعديد من الألعاب التقليدية فهنالك العديد من الممارسين والمهتمين بهذه الألعاب وهذا الشريحة تحظى بالاهتمام وسنرى مستويات عالية خلال هذه البطولة.