مدير مركز سلامة الغذاء بـ"البلديات": نسعى لحماية صحة الإنسان بتطوير منظومة الرقابة

مسقط - الرؤية

قالَ المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي مدير عام مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، إنَّ ضمان سلامة وجودة الغذاء يُمثل هدفا رئيسيًّا في الجهود الوطنية لحماية الصحة العامة للإنسان والمحافظة على سلامة المستهلك، ومواكبة للانعكاسات المتسارعة للتجارة الحرة وتزايد عمليات الاستيراد والتصدير وإنتاج وتداول مختلف أصناف الأغذية، فضلا عن النمو السريع لنسق الاستهلاك لدى مختلف شرائح المجتمع.

وأضاف الأخزمي أنَّ هناك أهمية كبيرة لتعزيز الجهود الوطنية في هذا المجال وتطوير منظومة الرقابة والتفتيش على الغذاء، والتأكد من سلامة وجودة المواد الغذائية في مختلف مراحل إنتاجها ونقلها وتخزينها وتداولها، ومن هذا المنطلق صدر المرسوم السلطاني بإنشاء "مركز سلامة وجودة الغذاء"، والذي سيمثل دعامة أساسية في مختلف الجوانب القانونية والمؤسسية والعلمية والبحثية، والتي من شأنها تعزيز مقومات حماية الصحة العامة والمحافظة على سلامة المستهلك.

وحول اختصاصات المركز، قال المهندس هيثم بن خلفان الأخزمي: إنَّ الاختصاصات تتمثل في وضع وتنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة سلامة وجودة الغذاء ومتابعتها وتطبيق قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008) ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (2/2010)، وتحديث التشريعات واللوائح المتعلقة بضمان سلامة وجودة الأغذية، إلى جانب وضع المواصفات والمقاييس المتعلقة بسلامة وجودة الغذاء وفق المعايير الدولية المعتمدة والآليات المناسبة لضمان تنفيذ سياسة سلامة وجودة الغذاء في مختلف مراحل تداوله ومنع الغش التجاري.

وتابع الأخزمي أنَّ للمركز الحق في متابعة مختلف أنشطة الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية بكافة أنواعها ووسائل إنتاجها وتخزينها ونقلها وتداولها في السلطنة وعلى المنافذ الحدودية المختلفة، وإجراء التحاليل المختبرية على المواد الغذائية والمياه واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإجراء البحوث والدراسات العلمية المختلفة في مجالي الأغذية والمياه، وإصدار تراخيص الأنشطة والمنشآت الغذائية ووسائل نقل المواد الغذائية وإصدار البطاقات الصحية لمتداولي الأغذية بمختلف أصنافهم.

وحول جهود المركز في إجراء التحاليل بالمختبر المركزي، فقد ذكر الأخزمي على أنَّ المختبر المركزي يختص بتحليل الأغذية والمياه للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة الخاصة بالأغذية، ويقوم بإجراء التحاليل الكيميائية والميكربيولوجية والفيزيائية، والتأكد أيضًا من سلامة الأغذية من المواد المشعة ومتبقيات المواد الضارة في المواد الغذائية، ويعمل على الفحص الدوري للمياه بمختلف مصادرها للتعرف على مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المرجعية.

وتولي وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه اهتمامها بسلامة الغذاء من خلال الجهود التي تبذلها في الرقابة والتفتيش على الأغذية وتطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لضمان تداول أغذية صحية وسليمة، وقد جاء المرسوم السلطاني رقم 24/2019 المختص بإنشاء مركز سلامة وجودة الغذاء بوزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه بهدف توحيد الجهود؛ بما يسهم في تأمين صحة وسلامة وجودة الغذاء.