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"عُمران" تنظم ورشة عمل لتنمية القيمة المحلية المضافة

الإثنين 04 نوفمبر 2019 07:26 م بتوقيت مسقط

"عُمران" تنظم ورشة عمل لتنمية القيمة المحلية المضافة

 

 مسقط – الرؤية  

عقدت الشركة العمانية للتنمية السياحية (مجموعة عُمران)، الذراع الحكومية التنفيذية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة، ورشة عمل حول"القيمة المحلية المضافة في السياحة"، وهدفت إلى تعزيز مبادرات القيمة المحلية المضافة في مجموعة عُمران.

 وناقشت ورشة العمل سبل زيادة التعاقدات والمشتريات المحلية للسلع والخدمات، وأفضل الممارسات الممكن تطبيقها لإيجاد فرص أعمال مستدامة تحقق أقصى استفادة للقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما استعرضت الورشة أبرز التحديات والفرص في هذا المجال ومراجعة سياسات وآليات العمل اللازمة لتعظيم نتائج مبادرات القيمة المحلية المضافة على مستوى مجموعة عُمران.

وحضر الورشة التي عُقدت في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، رئيس مجلس إدارة مجموعة عُمران والرئيس التنفيذي وممثلون من مختلف الأقسام بالمجموعة، بالإضافة للرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة لمجموعة عُمران، ومديري عموم الفنادق التابعة للمجموعة. كما شهدت الورشة مشاركة فاعلة من ممثلي عدد من المؤسسات الأخرى كالهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة)، والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة وشركة تنمية نفط عُمان والجمعية الزراعية العُمانية.

وقال بيتر واليكنوسكي، الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران: تلعب القيمة المحلية المضافة دوراً مهماً في دعم وتحفيز الاقتصاد المحلي، وقد جاءت هذه الورشة التي تُعقد على مستوى مجموعة عُمران، بهدف توحيد الجهود وتعظيم الفرص المتاحة للشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي هذه الخطوة استكمالا لمبادرات مجموعة عُمران وجهودها في مجال الاستثمار في التنمية المحلية وتعزيز المحتوى المحلي عبر مشاريعها وعملياتها وبرامجها المؤسسية، مما يرسخ توجهاتها المستدامة التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال تعظيم وتوجيه الإنفاق المحليّ الذي يسهم في تطوير قطاع الأعمال.

وتبادل المشاركون خلال الورشة وجهات النظر الرامية إلى زيادة المشتريات المحلية للسلع والخدمات للأصول الفندقية التابعة لمجموعة عمران وإيجاد فرص أعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما تخللت الورشة مناقشات حول بعض النماذج الناجحة لمبادرات القيمة المحلية المضافة في مختلف القطاعات. كما ألقت الضوء على بعض الأنشطة والخطط القابلة للتطبيق على المدى القريب وناقشت الممكنات الرئيسية لتنفيذها، ووسائل تعزيز سلسلة التوريد المحلية للخدمات والمنتجات وأنشطة التجارب السياحية المقدمة للأصول الفندقية التابعة للمجموعة في مناطق الجذب السياحي.

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