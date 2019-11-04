"الأرصاد": تعمق العاصفة "مها" إلى إعصار مداري مساء اليوم

مسقط - الرؤية

أشارت المديرية العامة للارصاد الجوي إلى استمرار تحرك الإعصار المداري (مها) من الدرجة الثانية والمتواجد وسط بحر العرب بإتجاه غرب/شمال غرب ويبعد مركزه حاليا 620 كم عن أقرب نقطة في السلطنة (جزيرة مصيرة) مع احتمال تعمق الحالة المدارية الى إعصار مداري من الدرجة الثالثة خلال مساء اليوم، ومن المتوقع أن يتراجع تصنيف الإعصار يوم غد الثلاثاء مع تغير المسار الى الشمال الشرقي بإتجاه سواحل الهند.

وأشارت "الأرصاد" إلى بدء التأثيرات غير المباشرة من الحالة المدارية "مها"، على أجواء السلطنة، وذلك بارتفاع موج البحر (3-4 م) على بحرالعرب وبحر عمان (2-3 م) تزامنا مع المد العالي بين الساعه (3-5) مساء اليوم و(3-5) صباح الغد مما يؤدي الى امتداد مياه البحر في المناطق الساحلية المنخفضة، وتدفق السحب الماطرة على سواحل محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية من يوم غد.