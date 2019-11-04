"جارديان": أوروبا تفشل في مواجهة "المستبدين الجدد"

مقال بقلم لوك كوبر، الباحث المشارك والمستشار في وحدة بحوث الصراعات والمجتمع المدني في معهد لندن للعلوم الاقتصادية وأحد مؤسسي حملة "أوروبا الأخرى ممكنة".

ترجمة- رنا عبدالحكيم

بدءًا من أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومرورا بمشكلة البلقان، وحتى محنة الأكراد، رفض قادة الاتحاد الأوروبي الدفاع عن التعددية.

فيما يطرح صعود الشعبوية القومية والتهديد التاريخي لليبرالية الذي يجتاح النظام العالمي، أسئلة إستراتيجية كبيرة للديمقراطيات الأوروبية. ويشترك دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في اعتقاد آيديولوجي بلغة العرق والأمة. ومن خلال تقويض النظام المتعدد الأطراف، يهدد المستبدون الجدد في أوروبا العودة إلى افتراضات حقبة سابقة، من خلال إعادة عالم من الإمبراطوريات وليس المؤسسات.

وهذا يحوِّل أوروبا إلى بوتقة مركزية لما ستشهده مستقبلا. ويقول تيموثي سنايدر، مؤرخ ييل، إن الاتحاد الأوروبي يتكون إلى حد كبير من الدول التي اضطرت للتخلي عن إمبراطورياتها وبالتالي لم يكن لديها خيار سوى السعي إلى التعددية. ويستبدل القوميون الأوروبيون حقائق هذا التاريخ بالأسطورة الوطنية؛ حيث أصبحوا جزءًا كبيرًا من السياسة الداخلية للاتحاد الأوروبي، فأمثال ماتيو سالفيني وفيكتور أوربان وجاروساو كاتشينسكي يشكلون تحديًا شديدًا لليبرالية.

وعلى الرغم من التركيز على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لم يكن هناك قرار واحد بل ثلاث قرارات اتخذها المجلس الأوروبي مؤخراً والتي على قدر من الأهمية الكبيرة لمستقبل أوروبا والعالم. ويمكن رؤية الفشل في التصرف بقناعة للدفاع عن القيم الليبرالية في كل منهما.

أولاً: أبرم الاتحاد الأوروبي صفقة مع بوريس جونسون تعرض التعاون الاقتصادي في أوروبا للخطر. صحيح أن الاتفاقية تحافظ على الخطوط الحمراء للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحدود الأيرلندية، ولكن ليس لديها سوى القليل لتوصي بها. ومن خلال تحريك معظم المملكة المتحدة في اتجاه علاقة مستقبلية أساسية بدون شبكة أمان لحقوق العمال والمستهلكين والبيئة، ستخلق الصفقة منافسًا غير منظم بقوة في الحي الجغرافي للاتحاد الأوروبي. وكان جونسون يتجه بسرعة إلى اتباع نموذج ترامب الأمريكي، ويجمع بوضوح بين المزيج السام من القومية واقتصادات السوق الحرة التي تهدد الديمقراطية العالمية. ووعدت المملكة المتحدة بصفقة تجارية سريعة في غضون تسعة أشهر. وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية قبل أسابيع قليلة: "إنه فوز كبير لنا".

ثانياً: بعد أن هاجمت تركيا المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا، اختار الاتحاد الأوروبي طريق الإدانة السهل على العمل، ورفض متابعة إما فرض عقوبات اقتصادية صارمة، أو مساعدة عسكرية للمقاومة الكردية أو قوات حفظ السلام. ضاعف هذا القرار من إخفاقات الاتحاد الأوروبي الحالية في سوريا. تعاملت دول الاتحاد الأوروبي مع أزمة اللاجئين كقضية أمنية وليست إنسانية، يجب حلها إلى حد كبير بالاتفاق مع تركيا لإبعاد المهاجرين بالقوة. بدعم من بوتين، انتقل نظام الأسد الآن إلى المناطق الكردية، مما يشير إلى انتصار كبير وهزيمة آمال سوريا الديمقراطية.

ثالثًا: تراجع زعماء الاتحاد الأوروبي عن الوعود التاريخية لشعوب منطقة البلقان، رافضين، تحت ضغط من فرنسا، بدء محادثات الانضمام مع مقدونيا الشمالية وألبانيا. في قرار يعتقد الكثيرون أنه يحفزه العداء المحلي الفرنسي للهجرة، عزز إيمانويل ماكرون القوميين في جميع أنحاء منطقة البلقان.

ويجادل البعض بأن صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت حتمية بمجرد تراجع جونسون. لكن الاتحاد الأوروبي كان قادر تمامًا على التصرف بطريقة عملية وسياسية.

وقد تكون هذه القرارات بمثابة خطوات خطيرة في الانجراف العالمي نحو الاستبداد. يجب أن يكون الاعتراف بأن الديمقراطية تواجه هجومًا دوليًا كنقطة الانطلاق للدبلوماسية الأوروبية. ولذا يجب أن نسعى لبناء الاتحاد الأوروبي المفتوح لبقية العالم وملتزم بالديمقراطية وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية مع اتباع نهج قوي تجاه أقصى اليمين. بدلاً من ذلك، تم تعزيز معارضي الديمقراطية حول العالم.