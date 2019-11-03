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آل خليفة يتطلع لنهائي قوي بين العهد اللبناني و25 أبريل الكوري

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:28 م بتوقيت مسقط

آل خليفة يتطلع لنهائي قوي بين العهد اللبناني و25 أبريل الكوري

المنامة – الوكالات

 

أعرب رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، عن أمله في مشاهدة احتفالية كروية تليق بالمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي التي تقام اليوم بين العهد اللبناني و25 أبريل الكوري الشمالي على إستاد كوالالمبور في العاصمة الماليزية.

ويتطلع الفريقان لحصد اللقب القاري للمرة الأولى، بعد أن وصل كلاهما لهذه المحطة من البطولة لأول مرّة في تاريخيهما، وعبر الشيخ سلمان في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد، عن تمنياته بالتوفيق للفريقين في المباراة النهائية.

وقال الشيخ سلمان: "لابد لي من تهنئة فريقي 25 أبريل والعهد على بلوغهما النهائي، وهي المرة الأولى لكلا الناديين، وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي تطورت بشكل مستمر على مدار السنوات الماضية، ومثل النهائيات الماضية، يمكننا أن نتوقع نهاية شيقة أخرى لنسخة مثيرة".

وأضاف رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة: "سنتوج هذا العام بطلاً جديداً لأول مرة منذ أربع سنوات. إن مهمة الاتحاد الآسيوي هي مواصلة تزويد الأندية واللاعبين الآسيويين ببطولات عالية المستوى لضمان التألق لهم، وبطولة كأس الاتحاد الآسيوي فرصة جيدة لاكتساب خبرة قيّمة من خلال اللعب ضد الأندية الكبرى الأخرى في القارة".

واختتم رئيس الاتحاد الآسيوي كلامه قائلاً: "لقد أظهر فريقا 25 أبريل والعهد قدرتهما على الوصول إلى النهائي القاري، وأتمنى لهما كل التوفيق. تمت متابعة مشوارهما بشكل مكثف عبر القنوات الرقمية الخاصة بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ويُمكننا أن نتوقع المزيد عندما يلتقيان في المباراة النهائية الحاسمة".

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