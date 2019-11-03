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قبل المباراة المرتقبة مع ليفربول.. جوارديولا يتهم ماني بالتحايل

قبل المباراة المرتقبة مع ليفربول.. جوارديولا يتهم ماني بالتحايل

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:26 م بتوقيت مسقط

قبل المباراة المرتقبة مع ليفربول.. جوارديولا يتهم ماني بالتحايل

 

لندن – رويترز

اتهم بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ساديو ماني مهاجم ليفربول بادعاء السقوط أحيانا للحصول على أخطاء قبل مواجهة مرتقبة بين الغريمين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في ملعب أنفيلد.

وسجل ماني هدف فوز ليفربول 2-1 أمام أستون فيلا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع في ملعب فيلا بارك يوم السبت لكنه تلقى بطاقة صفراء بسبب التحايل للحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول.

وبقي سيتي متأخرا بفارق ست نقاط عن ليفربول بعدما فاز فريق جوارديولا أيضا 2-1 على ساوثامبتون بفضل هدف متأخر من كايل ووكر.

وردًا على سؤال حول معرفته بفوز ليفربول المثير، في ظل إقامة المباراتين في التوقيت ذاته، قال جوارديولا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) :"هذا يحدث كثيرا ما فعله ليفربول في السنوات الأخيرة الماضية لأنه (ماني) يملك موهبة استثنائية، في بعض الأحيان يتحايل للسقوط وفي بعض الأحيان يملك الموهبة لتسجيل الأهداف المذهلة في الدقيقة الأخيرة".

وخطف ماني الأضواء في الأسابيع الأخيرة بعدما حصل على ركلتي جزاء، أمام ليستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الشهر الماضي، وسجل ليفربول الركلتين ليفوز بالمباراتين بشق الأنفس.

وسيلعب سيتي في أنفيلد يوم الأحد المقبل ولم يحقق أي فوز هناك بالدوري منذ 2003.

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