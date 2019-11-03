الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

بالتعاون مع "القوى العاملة" و"الوطني للتشغيل" و"الخدمات اللوجستية" و"دليل للنفط" و"بيكر هيوز"

"تنمية نفط عُمان" توقع 4 اتفاقيات مع مؤسسات محلية لتوفير 1500 فرصة توظيف وتدريب

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

"تنمية نفط عُمان" توقع 4 اتفاقيات مع مؤسسات محلية لتوفير 1500 فرصة توظيف وتدريب

مسقط – الرؤية

رعى معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، نائب رئيس مجلس المحافظين للبنك المركزي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل، أمس، حفل توقيع شركة تنمية نفط عُمان 4 اتفاقيات للشراكة لتوفير أكثر من 1500 فرصة توظيف وتدريب للعمانيين في مختلف القطاعات، من خلال تعاون الشركة مع المركز الوطني للتشغيل ووزارة القوى العاملة ومركز عُمان للخدمات اللوجستية وشركة دليل للنفط وشركة بيكر هيوز.

ويدعم الموقعون على الاتفاقيات توفير فرص التوظيف بدوام كامل للمتدربين في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والهندسية إضافة إلى المهن الفنية. ويهدف تعاون الشركة مع المركز الوطني للتشغيل إلى استكشاف فرص للشراكة الاستراتيجية والتشغيلية لاستدامة دافعية إيجاد الوظائف، وسيتضمن ذلك تطوير استراتيجية لتلبية متطلبات العمل في مختلف القطاعات.

وقال معالي سلطان الحبسي الذي وقع على المذكرة بالنيابة عن المركز الوطني للتشغيل: نهدف من خلال توقيعنا لمذكرة التفاهم مع شركة تنمية نفط عُمان إلى الاستفادة من خبرات الشركة لدعم جهود المركز الوطني للتشغيل من أجل صياغة وتنفيذ خطط للتوظيف المنهجي للعمانيين في وظائف تتمتع بالجودة والأهمية وذلك عبر برامج تأهيل وتدريب متخصصة، بالإضافة إلى تهيئتهم للاستفادة من مشاريع التنويع الاقتصادي.

ومن جهته قال راؤول ريستوشي، المدير العام للشركة الذي وقع المذكرة مع المؤسسات المذكورة: سعداء بمساهمتنا في تشييد نجاحات برنامج الأهداف الوطنية بالتعاون مع شركاء إضافيين لتحقيق أولوية البلاد المتمثلة في إيجاد الوظائف. ونؤكد أنَّ الشركة تكرّس كافة جهودها من أجل توفير برامج تدريبية ذات جودة ورفع مهارات الباحثين عن عمل لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق جهودنا على صعيد تنويع أشكال الدعم لتشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى خارج قطاع النفط والغاز.

وحضر الحفل عددٌ من كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية، وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وسعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي، وكيل وزارة النقل.

ويشار إلى توفير الشركة 21 ألف فرصة عمل للعمانيين هذا العام، بما في ذلك إعادة استيعاب الموظفين من الشركات التي انتهت عقودها. وواصل برنامجها للأهداف الوطنية رفع معدلاته المستهدفة، فمنذ تدشينه في 2011 أوجد أكثر من 76 ألف فرصة عمل وتدريب وإعادة استيعاب ونقل ومنح دراسية للعمانيين في القطاعات النفطية وغير النفطية، مثل الضيافة والعقارات وصناعة الملابس والسياحة والطيران.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 يونيو 2015

"تنمية نفط عمان" توقع على 6 اتفاقيات في مجال الاستثمار الاجتماعي بتكلفة نصف مليون ريال

المزيد

19 يونيو 2016

مذكرة تفاهم بين "تنمية نفط عمان" و"الطيران العماني" لتوفير 400 فرصة عمل للشباب في مطار مسقط الجديد

المزيد

17 أكتوبر 2016

"تنمية نفط عمان" توقع 5 اتفاقيات لدعم مشاريع الاستثمار الاجتماعي بتكلفة 883 ألف ريال

المزيد

17 يونيو 2017

"تنمية نفط عمان" توقع مذكرات تفاهم لتوفير معدات للبحث العلمي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بدء التشغيل التجاري لتوسعة رصيف ميناء السويق.. وزيادة حجم المناولة 3 أضعاف

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى للمرة الثالثة.. والعمري والسعدي نائبين بعد اقتراع إلكتروني سري

عمان - الدولة والشورى

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الاقتصاد - محلي

تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة