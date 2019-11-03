"تنمية نفط عُمان" توقع 4 اتفاقيات مع مؤسسات محلية لتوفير 1500 فرصة توظيف وتدريب

مسقط – الرؤية

رعى معالي سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، نائب رئيس مجلس المحافظين للبنك المركزي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتشغيل، أمس، حفل توقيع شركة تنمية نفط عُمان 4 اتفاقيات للشراكة لتوفير أكثر من 1500 فرصة توظيف وتدريب للعمانيين في مختلف القطاعات، من خلال تعاون الشركة مع المركز الوطني للتشغيل ووزارة القوى العاملة ومركز عُمان للخدمات اللوجستية وشركة دليل للنفط وشركة بيكر هيوز.

ويدعم الموقعون على الاتفاقيات توفير فرص التوظيف بدوام كامل للمتدربين في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والهندسية إضافة إلى المهن الفنية. ويهدف تعاون الشركة مع المركز الوطني للتشغيل إلى استكشاف فرص للشراكة الاستراتيجية والتشغيلية لاستدامة دافعية إيجاد الوظائف، وسيتضمن ذلك تطوير استراتيجية لتلبية متطلبات العمل في مختلف القطاعات.

وقال معالي سلطان الحبسي الذي وقع على المذكرة بالنيابة عن المركز الوطني للتشغيل: نهدف من خلال توقيعنا لمذكرة التفاهم مع شركة تنمية نفط عُمان إلى الاستفادة من خبرات الشركة لدعم جهود المركز الوطني للتشغيل من أجل صياغة وتنفيذ خطط للتوظيف المنهجي للعمانيين في وظائف تتمتع بالجودة والأهمية وذلك عبر برامج تأهيل وتدريب متخصصة، بالإضافة إلى تهيئتهم للاستفادة من مشاريع التنويع الاقتصادي.

ومن جهته قال راؤول ريستوشي، المدير العام للشركة الذي وقع المذكرة مع المؤسسات المذكورة: سعداء بمساهمتنا في تشييد نجاحات برنامج الأهداف الوطنية بالتعاون مع شركاء إضافيين لتحقيق أولوية البلاد المتمثلة في إيجاد الوظائف. ونؤكد أنَّ الشركة تكرّس كافة جهودها من أجل توفير برامج تدريبية ذات جودة ورفع مهارات الباحثين عن عمل لدعم مسيرة الاقتصاد الوطني، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق جهودنا على صعيد تنويع أشكال الدعم لتشمل القطاعات الاقتصادية الأخرى خارج قطاع النفط والغاز.

وحضر الحفل عددٌ من كبار المسؤولين الحكوميين بمن فيهم سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية، وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وسعادة المهندس سالم بن محمد النعيمي، وكيل وزارة النقل.

ويشار إلى توفير الشركة 21 ألف فرصة عمل للعمانيين هذا العام، بما في ذلك إعادة استيعاب الموظفين من الشركات التي انتهت عقودها. وواصل برنامجها للأهداف الوطنية رفع معدلاته المستهدفة، فمنذ تدشينه في 2011 أوجد أكثر من 76 ألف فرصة عمل وتدريب وإعادة استيعاب ونقل ومنح دراسية للعمانيين في القطاعات النفطية وغير النفطية، مثل الضيافة والعقارات وصناعة الملابس والسياحة والطيران.