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الاحتفاء بـ"نساء عُمان الملهمات" بجمعية الصداقة العمانية الفرنسية

الأحد 03 نوفمبر 2019 07:56 م بتوقيت مسقط

الاحتفاء بـ"نساء عُمان الملهمات" بجمعية الصداقة العمانية الفرنسية

 

مسقط- الرؤية

شهدت النسخة الثانية من حفل توزيع جوائز "نساء عُمان الملهمات" تكريم عدد من النساء اللاتي سطرن خلال مسيرتهن قصصاً استثنائية تستحق المُشاركة، وقد استضافت جمعية الصداقة العمانية الفرنسية هذا الحدث المرموق لتقدير جهود عدد من الشخصيات النسائية المُستحقة وبجدارة للجائزة.

واستهلّ الحفل مع آمنة الحبيب مديرة الاستحواذ في بنك مسقط التي ترأّست حلقة النقاش مع المتحدثات الملهمات الثلاث وهنَّ: نظيرة الحارثية مديرة دائرة المواطنة بوزارة التربية والتعليم وأول امرأة عمانية اعتلت قمة إيفرست، ويسرى العامرية منظّمة تخريج المرضى ومديرة أسِرّة في المستشفى السلطاني والتي حصلت على جائزة جمعية الصداقة العمانية الفرنسية في العام الماضي، والدكتورة زهرة الحرملية مؤسسة ورئيسة مركز شروق الأمل العالمية لإعادة التأهيل في مسقط؛ حيث شاركن الجمهور الكريم قصصهن الملهمة من خلال الرد على أسئلتهم المطروحة. ومن ثم تم تكريم أربع شخصيات نسائية بارزة لهذا العام.

وتترأس جمعية الصداقة العمانية الفرنسية الشيخة هند بهوان بدعم من السفارة الفرنسية بالسلطنة. وتم إنشاء الجمعية لتوفير منصة لتوثيق روابط الصداقة والتفاهم والمصالح المشتركة بين الدولتين. وتفخر جمعية الصداقة العمانية الفرنسية بارتفاع عدد الأعضاء والحضور لهذا الحدث المرموق. وقد أقيمت الفعالية برعاية شركة بهوان سايبرتك.

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