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طلال المرهون يفوز بلقب "أفضل علامة شخصية 2019"

رائد أعمال عُماني يحصد جائزة مرموقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الأحد 03 نوفمبر 2019 07:54 م بتوقيت مسقط

رائد أعمال عُماني يحصد جائزة مرموقة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

مسقط- الرؤية

حصد رائد الأعمال طلال بن خالد بن عمر المرهون المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة رواج للاتصالات والتسويق على جائزة "أفضل علامة شخصية لعام 2019"، من منظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تأتي بالتعاون مع مؤسسة همايز فرازان لتنظيم المعارض والمؤتمرات، وشركة سمارت ويفز الدولية، وإيكول سوبريور دي جسيون كليرمون فيران.

وأقيم حفل التتويج في أمسية بهيجة للعام السادس على التوالي في فندق جراند ميلينيوم، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال المرموقين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشهد الحفل توزيع جوائز أفضل علامة لشركة تجارية، وأفضل علامة شخصية لهذا العام.

وقبل إعلان النتائج وأسماء الفائزين، تم إدراج المرشحين للفوز في قائمة قصيرة، في خطوة تستهدف تعزيز نزاهة ومصداقية الجائزة. ومن خلال عمليات تنقيح ومراجعة للقائمة القصيرة، تم اختيار الفائزين وفق عدد من الأسس والاعتبارات، التي استندت على التوقعات والتحليل والبحث المعمق، علاوة على التواصل مع الرؤساء التنفيذيين وأعضاء مجالس الإدارات ومُمثلين عن كبرى الشركات في المنطقة، والتي لبت متطلبات ومعايير الفوز بالجائزة، وقد حصدت شركة رواج أعلى التقديرات.

وتتضمن معايير جائزة أفضل علامة لعام 2019، أداء الشركة، حيث إن النتائج المالية لأي شركة تمثل مؤشرا مهماً في عملية تقييم مستوى النجاح الذي حققته، وقد قامت اللجنة المنظمة للجائزة بتقييم الإحصاءات المالية لشركة رواج، وإحصاء حجم تواجد الشركة في السوق المحلي. وفيما يتعلق بالتحديات، نجحت رواج في تجاوز العديد من التحديات التي واجهتها، لاسيما في المراحل الأولى من التأسيس، واستطاعت أن تحقق تقدمًا في العديد من مجالات العمل التي تمارسها.

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