"صناع عُمان" في مجمع الابتكار مسقط يشارك بمهرجان العلوم

مسقط - الرؤية

يُشارك مركز "صُناع عُمان" -وهو الاسم الإبداعي لمركز النمذجة التابع لمجمع الابتكار مسقط في مجلس البحث العلمي- في مهرجان عُمان للعلوم، الذي تُنظِّمه وزارة التربية والتعليم، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة 4-8 نوفمبر الجاري.

وعمل مجلس البحث العلمي -ممثلا بمجمع الابتكار مسقط- على مشروع مركز "صناع عُمان" (Makers Oman)، الذي يعدُّ نموذجاً للشراكة بين المجلس والهيئة العامة للتخصيص والشراكة من خلال التعاون مع شركة بيل وميكر سبيس بيبول المنفذة للمشروع، وإسناد أعمال إدارة وتشغيل المركز من قبل إحدى المؤسسات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، لتأسيس مركز متكامل يحتوي على تقنيات ومعدات بمواصفات عالية، تتيح لمرتادي المركز فرصة تحويل الأفكار إلى نماذج ابتكارية حية، ودراسة جدوى إمكانية قابلية تصنيع هذه النماذج مع اختصار في الوقت والجهد؛ وبالتالي الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وحول هذه المشاركة، قال المهندس هلال الشبلي مدير عام مركز صناع عُمان: "سعداء بهذه المشاركة، والتي هي فرصة للتعريف بالمركز والأدوار التي يقوم بها وأشكال الدعم التي يقدمها للمستفيدين، من خلال استعراض نماذج من أجهزة التصنيع التي يتضمنها المركز، والتي سيتم تهيئتها للباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب الجامعات والكليات والمعاهد والشركات والمؤسسات العلمية والورش والمعامل الصناعية، والأفراد من جميع فئات المجتمع الراغبين في تصنيع نماذج ابتكارية".

وأضاف الشبلي: إن هناك سعيًا مستمرًا لمواكبة التطور والتقدم الذي تشهده السلطنة في مختلف النواحي الاقتصادية والعلمية، في ظل الطفرة الكبرى للمجال الصناعي، وما رافق ذلك من تطور واضح في دخول العديد من الصناعات القائمة على المعرفة في الأسواق المحلية والخارجية، لتعكس جدية المجتمع نحو التقدم.