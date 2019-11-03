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في أمسية حالمة تناغم فيها الشعر والسرد

ثلاثة فرسان يضيئون «ليلة بيت الغشام» بمعرض شمال الباطنة للكتاب

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:46 م بتوقيت مسقط

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مسقط – الرؤية

نظم معرض شمال الباطنة للكتاب بصحار، أمسية إبداعية بعنوان "ليلة بيت الغشام" الأسبوع الماضي، تحت رعاية سعادة الشيخ علي بن أحمد بن مشاري الشامسي، والي صحار، القائم بأعمال محافظ شمال الباطنة، بمركز سيتي سنتر التجاري، وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للتراث والثقافة بمحافظة شمال الباطنة.

تشارك المنصة ثلاثة فرسان اتقنوا فن رسم الكلمات.. شعرا ونثرا، وهم كل من الروائي والقاص محمد بن سيف الرحبي والشاعر خالد العلوي والشاعر مطر البريكي. وأدارت الأمسية الإعلامية شيخة الشحي، التي بدأت بالشعر مع الشاعر خالد العلوي، ثم جاء دور الروائي محمد بن سيف الرحبي الذي منذ أن طرق "أبواب المدينة" في مجموعته القصصية الأولى عام 1994م، وهو يواصل مسيره في اجتراح الفضاءات وابتكار الأسئلة وترسيخ تجربته الإبداعية والكتابية كأحد أبرز الأصوات في المشهدين السردي والإعلامي العماني، فيما قرأ محمد الرحبي نصوصا منوعة من مجموعته القصية القصيرة جدا (أنواع) منها "طيّب" و"فخامة" و"مقعد" و"أنواع" و"أحلامها".  أمّا ختام الأمسية فكان مع الشاعر مطر البريكي.

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