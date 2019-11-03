"الزبير للسيّارات" تدشن تطبيقا أكثر تطورا

مسقط – الرؤية

دشّنت مجموعة الزبير - تطبيق الزبير للسيارات الهاتفي ليكون منصة تفاعلية مفيدة للتواصل مع العملاء وتقديم حلول وخدمات السيارات لكافة المستخدمين. وسيكون التطبيق بمثابة دليل رقمي للاستفسارات والطلبات المتعلقة بالسيارات مع إمكانية الاطلاع على معلومات حول السيارات الجديدة وأسعارها ومواصفاتها.

ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري بلاي ستور و آب ستور مجانًا (نظامي أندرويد وIOS). وصمِّمت واجهة المستخدم مع الأخذ في عين الاعتبار النواحي الجمالية والعملية. بعد نتاج دراسة تجريبية للسوق وتفاعل مباشر مع العملاء من مختلف شركات المجموعة.

وقال مارك توملينسون؛ المدير العام للمجموعة: يهدف التطبيق لأن يكون مساعدًا في تقديم كافة خدمات السيارات ليلبي احتياجات عملائنا، إذ أنّ التطبيق منصة متكاملة توفر جميع خدمات السيارات سواء كانت خدمات آنية كخدمة المساعدة على الطريق، أو خدمة تقديم معلومات حول فهم الاختلافات الدقيقة بين شراء وبيع السيارات. وسيتمكن التطبيق من أخذ نهجنا المرتكز على العميل إلى مستوى جديد مما يضمن للعميل الحصول على المساعدة التي يحتاجها بمجرد ضغطة زر.

وفي إطار التعريف بميزات التطبيق البارزة، أضاف توملينسون: مع تسارع العالم الرقمي، سيكون التطبيق وجهة لمن لا يملك متسعًا من الوقت للذهاب لمراكز الخدمة، والاستعانة بالتطبيق للحصول على الخدمات التي يريدها. وتتضمن واجهة التطبيق أيقونات توضيحية كبيرة الحجم مما تسهل على المستخدم تصفح الصفحات. كما حرصنا على تهيئة موظفي قسم الخدمات وتدريبهم التدريب الأمثل للتعامل مع هذه المنصة الرقمية إذا طالما انصب تركيزنا الأساسي على خدمة العملاء، ولن يساهم التطبيق في تقليل المعاملات الورقية فحسب، بل أيضًا الوقت اللازم للتواصل مع عملائنا. ويتيح التطبيق للمستخدمين مقارنة السيارات من حيث الميزات والأداء والسعر، وطلب خدمة المساعدة على الطريق والتحقق من القروض والتعرف على خيارات اقتناء السيارات المستعملة وحجز تجربة قيادة وطلب صيانة وغيرها الكثير. وباعتبار أنّ مجموعة الزبير للسيّارات تمثل أبرز علامات السيارات التجارية في البلد، فإنّ التطبيق سيُثبت في كونه مصدرًا فعَّالًا للمعلومات المتعلقة بكافة علامات السيارات التجارية التابعة للمجموعة والتي تتضمن: ميتسوبيشي وأودي وفولكس واجن وكرايسلر وجيب ودودج ورام وألفا روميو وفيات.