الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"الزبير للسيّارات" تدشن تطبيقا أكثر تطورا

الأحد 03 نوفمبر 2019 06:25 م بتوقيت مسقط

"الزبير للسيّارات" تدشن تطبيقا أكثر تطورا

 

مسقط – الرؤية

 

دشّنت مجموعة الزبير - تطبيق الزبير للسيارات الهاتفي ليكون منصة تفاعلية مفيدة للتواصل مع العملاء وتقديم حلول وخدمات السيارات لكافة المستخدمين. وسيكون التطبيق بمثابة دليل رقمي للاستفسارات والطلبات المتعلقة بالسيارات مع إمكانية الاطلاع على معلومات حول السيارات الجديدة وأسعارها ومواصفاتها.

ويمكن تحميل التطبيق عبر متجري بلاي ستور و آب ستور مجانًا (نظامي أندرويد وIOS). وصمِّمت واجهة المستخدم مع الأخذ في عين الاعتبار النواحي الجمالية والعملية. بعد نتاج دراسة تجريبية للسوق وتفاعل مباشر مع العملاء من مختلف شركات المجموعة.

وقال مارك توملينسون؛ المدير العام للمجموعة: يهدف التطبيق لأن يكون مساعدًا في تقديم كافة خدمات السيارات ليلبي احتياجات عملائنا، إذ أنّ التطبيق منصة متكاملة توفر جميع خدمات السيارات سواء كانت خدمات آنية كخدمة المساعدة على الطريق، أو خدمة تقديم معلومات حول فهم الاختلافات الدقيقة بين شراء وبيع السيارات. وسيتمكن التطبيق من أخذ نهجنا المرتكز على العميل إلى مستوى جديد مما يضمن للعميل الحصول على المساعدة التي يحتاجها بمجرد ضغطة زر.

وفي إطار التعريف بميزات التطبيق البارزة، أضاف توملينسون: مع تسارع العالم الرقمي، سيكون التطبيق وجهة لمن لا يملك متسعًا من الوقت للذهاب لمراكز الخدمة، والاستعانة بالتطبيق للحصول على الخدمات التي يريدها. وتتضمن واجهة التطبيق أيقونات توضيحية كبيرة الحجم مما تسهل على المستخدم تصفح الصفحات. كما حرصنا على تهيئة موظفي قسم الخدمات وتدريبهم التدريب الأمثل للتعامل مع هذه المنصة الرقمية إذا طالما انصب تركيزنا الأساسي على خدمة العملاء، ولن يساهم التطبيق في تقليل المعاملات الورقية فحسب، بل أيضًا الوقت اللازم للتواصل مع عملائنا. ويتيح التطبيق للمستخدمين مقارنة السيارات من حيث الميزات والأداء والسعر، وطلب خدمة المساعدة على الطريق والتحقق من القروض والتعرف على خيارات اقتناء السيارات المستعملة وحجز تجربة قيادة وطلب صيانة وغيرها الكثير. وباعتبار أنّ مجموعة الزبير للسيّارات تمثل أبرز علامات السيارات التجارية في البلد، فإنّ التطبيق سيُثبت في كونه مصدرًا فعَّالًا للمعلومات المتعلقة بكافة علامات السيارات التجارية التابعة للمجموعة والتي تتضمن: ميتسوبيشي وأودي وفولكس واجن وكرايسلر وجيب ودودج ورام وألفا روميو وفيات.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

04 سبتمبر 2018

بنك مسقط يحتفل بتدشين موقع إلكتروني أكثر تطورا للتعريف بمختلف المنتجات المصرفية

المزيد

20 أكتوبر 2015

"الغالبي" تدشن تطبيقا لرصد إجراءات السلامة بمجال النفط والغاز عبر الهواتف الذكية

المزيد

12 أكتوبر 2019

"نيسان باترول 2020" تصل السلطنة بمواصفات أكثر تطورا

المزيد

01 يوليو 2018

"فيات 500".. تصميم إيطالي أنيق وتكنولوجيا أكثر تطورا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"مسقط لتوزيع الكهرباء" تحذر من إهمال توصيلات الثلاجات العامة

المحليات - أخبار

حظر صيد وجمع الصفيلح باستثناء 10 أيام

الاقتصاد - محلي

المعولي رئيسا لمجلس الشورى

عمان - الدولة والشورى

تطور الحالة المدارية "مها" في بحر العرب الى إعصار مداري .. وتلاشي المنخفض المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

صدور تحديث جديد للعاصفة المدارية "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 3 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة