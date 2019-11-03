تنبيه من "الكهرباء" بعد تكرار تعرض أشخاص للصعق من ثلاجات المياه العامة

مسقط- الرؤية

وجهت شركة مسقط لتوزيع الكهرباء تنبيهًا بشأن ثلاجات المياه العامة قالت إنه يأتي حرصًا وتجنبًا لحوادث قد تؤدي إلى مخاطر جسيمة، داعيةً الجميع للمساعدة في هذا الأمر.

وجاء في البيان أن الشركة استلمت العديد من الأخبار والتقارير عن حالات تعرض فيها أشخاص للصعق، وأدت إلى الوفاة في بعض الحالات، وذلك عند محاولتهم استخدام ثلاجات الماء العامة، وذلك بسبب سوء التوصيلات الكهربائية، وعدم مطابقتها لمعايير السلامة والجودة، وعدم القيام بالصيانة الدورية لها.

وقال البيان إن سلامة الناس العامة يعتبر جزء لا يتجزأ من أولويات الشركة لذا تم توجيه هذا النداء إلى كل من يقوم بفعل الخير عبر هذه المشاريع، للتأكد من إتقان العمل، والحرص ألا يكون سببا في أذية أحد وهو يقصد فعل الخير.

وقدم عددا من النصائح لتفادي وقوع أية أضرار بسبب هذا الأمر وهي كالتالي:

تأكد من تركيب ثلاجة الماء من قبل فني كهربائي مرخص.

تأكد من استخدام مواد كهربائية عالية الجودة.

تأكد من القيام بالصيانة والفحص الدوريين لثلاجة الماء.

وأكدت الشركة استعدادها لتقديم معلومات إضافية واستقبال استفسارات الراغبين في التواصل مع مركز الاتصال على الرقم المجاني 80070008.