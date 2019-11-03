تأمين الضمان المُـمـدد

علي بن محمد بن عبد العظيم اللواتي

مدير عام شركة العاصمة لخدمات التأمين

قد لا يعرف الكثير من مالكي السيارات أن شركات التأمين تقدم وثائق تأمين تغطي ما تصاب به سياراتهم من أعطال ميكانيكية و كهربائية مفاجئة و غير متوقعة عندما ينتهي ضمان المصنع.

المعروف أن جميع مصانع السيارات يبعون سياراتهم عن طريق وكلائهم في مختلف بلدان العالم ويضمن المصنع الأعطال التي تصيب السيارة لمدة سنة أو سنتين و بعد هذه المدة تخرج السيارة من عهدة ضمان المصنع و يتحمل صاحب السيارة أي أعطال قد تصيب السيارة.

وجدت شركات تأمين فرصة تسويقية لطرح منتج جديد يلبي حاجة مالكي السيارات في الحصول على الضمان لمدة أطول ، فقامت تلك شركات التأمين بتقديم وثيقة تأمين تُمدد من خلاله ضمان المصنع المنتهي لمدة أخرى قد تكون سنتين أو أكثر فسُمي هذا التأمين "بتأمين الضمان المُمدد".

وكان السوق العماني من الأسواق التي بكرت في تقديم وثيقة التامين هذه لمالكي السيارات حيث قامت شركات التأمين العمانية بإبرام إتفاقيات مع وكالات بيع السيارات لبيع وثيقة تأمين الضمان المـُمـدد مع صفقة بيع كل السيارة.

ولاقت وثيقة تأمين الضمان المـُمـدد رواجاً لدى مالكي السيارات و ساهمت في زيادة المبيعات و قامت شركات التأمين في تلك الفترة بخدمة مالكي السيارات من خلال تحمل تكاليف اصلاح الأعطال الميكانيكية و الكهربائية التي تصيب السيارة من بعد إنتهاء ضمان المصنع .

و من المتعارف عليه في هذا النوع من التأمين اقصد تأمين الضمان المُمدد وجود شركة مستقلة مسؤولة عن إدارة وثيقة الضمان المُمدد لمالكي السيارات نيابة عن شركات التأمين.

شركات الإدارة هذه لديها خبرات طويلة في معرفة أسباب الأعطال الميكانيكية و الكهربائية التي تصيب السيارات من خلال وجود نخبة من المهندسين المختصيين لديها يقومون بفحص المركبة و معرفة سبب الضرر و هل سبب الضرر مغطى بالوثيقة أم لا.

ولأن شركات الإدارة هذه شركات متخصصة فأنهم قادرون على خدمة مالك السيارة بشكل عاجل دون أي تأخير و أغلب مطالبات تصليح الأعطال توافق الشركة المديرة على إصلاحها (نيابة عن شركة التأمين و شركات إعادة لتأمين) إلا عندما يكون سبب العطل شيء غير مغطى بالوثيقة مثل سوء الإستعمال و البلى و القدم.

من ميزات الشركة المديرة المهمة إستخدامها لبرامج حاسوب آلي متطورة جداً لضبط عملية إدارة المطالبات و هذه البرامج تساعد كثيراً على ضبط التكاليف و تفادي الاحتيال و كذلك الإسراع في خدمة مالكي السيارات.

و الشركات المديرة غير معنية بالاداء المالي لمحفظة تأمين الضمان المُمدد إنما الشركة المديرة معنية بالنظر في هل المطالبة مغطاه في الوثيقة أو لا و بعدها إعطاء الموافقة على إصلاح السيارة بالطريقة الفنية الصحيحة أو رفض المطالبة.

ولما كانت وكالات السيارات هي الجهة المعنية بالتصليح و كذا ببيع وثائق (الضمان المُمدد)فقد رأت وكالات السيارات أن وثائق تأمين الضمان المُمدد تُدر أرباح لا بأس بها على شركات الـتأمين فقررت بعض وكالات السيارات أن تقوم هي بنفسها بتقديم خدمة (الضمان المُمدد) و أسمته خدمة بدل تـأمين مستغنية بذلك عن شركات التأمين و شركات إدارة الوثائق ولم تكن تجربة الوكالات لتقديم خدمة الضمان المُمدد تجربة ناجحة و بعد عدة سنوات قررت أغلب وكالات السيارات عدم تقديم تلك الخدمة و الرجوع إلى شركات التأمين للحصول على تأمين الضمان المُمدد.

خلال تلك الفترة شهدت رقابة التأمين من خلال الهيئة العامة لسوق المال تطوراً كبيراً و من بعض مفاصل ذاك التطور إشتراط موافقة الهيئة على نصوص وثيقة التأمين و الدراسة الإكتوارية المصاحبة لبيع تلك الوثائق و تم تطبيق هذا المعيار على وثائق تأمين الضمان المدد.

ماذا تغطي وثيقة تأمين الضمان المُمدد؟

تغطي هذه الوثيقة عمل المكونات و قطع الغيار الميكانيكية و الكهربائية و الالكترونية، فإذا فقدت هذه المكونات أو قطع الغيار قدرتها على أداء وظيفتها يقوم التامين بتعويض مالك السيارة .

ماذا لا يغطي هذا التأمين؟

لا يغطي هذا التأمين المكونات أو قطع الغيار المرتبطة بالخدمة و الصيانة العامة و التي يجب على مالك السيارة أن يقوم بصيانتها بشكل دوري حسب تعليمات كتاب "دليل المالك". كما لا يغطي هذا التأمين المكونات أو قطع الغيار المعرضة للبلى و التأكل سبب الإستعمال العادي و التلف التدريجي.

كما لا يغطي هذا التأمين صراحة أي إستخدام خاطيء للمركبة أو سوء إستخدام المركبة بالإضافة إلى إستثناء الأعطال و التشويهات المتعلقة بجسم المركبة و التصميم الداخلي و الطلاء مثل إلاتزان الغير صحيح للمركبة و الهدير أو الضوضاء و تلف الطلاء.

و عندما تقوم بالإضطلاع على وثيقة التأمين ستجد جدول يوضح لك قطع الغيار التي لا تغطيها الوثيقة مثل الهوائيات و القداحات و البطاريات إلخ. كما تتضمن الوثيقة قطع الغيار المغطاه لغاية مسافة 100 ألف كيلومتر و أخرى لمسافة 150 ألف كيلومتر و أخيرا تلك المغطاه لغاية 200 ألف كيلومتر .

إن وثيقة تأمين الضمان المُمدد توفر بشكل عام تغطية واسعة لأعطال السيارة و هي وثيقة ينصح بشرائها مع المركبة أو إذا تعذر ذلك فشرائها قبل إنتهاء ضمان المصنع و ليكن معلوما أن شراء الوثيقة مع المركبة الجديد يؤهلك لأسعار أكثر تنافسية .