الأحد, 03 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

كمْ وجهٍ/ تُخفي/ وراءَ ظِلِّكَ ؟

الأحد 03 نوفمبر 2019 10:44 ص بتوقيت مسقط

كمْ وجهٍ/ تُخفي/ وراءَ ظِلِّكَ ؟

سهام الدغاري | ليبيا

 

كُلُّ الأشياءِ/ لمْ تَعُدْ /ترتدي وجوهَهَا الحقيقيةَ/

فهذا النصُّ مثلاً / لاينبيءُ عن فَحواه/

والكلماتُ هُنا/ تجترُ معانيها/

تفعلُ هذا/ وهي مُوقنةٌ/ بِخِوائِها التَّام/

وبَأنَّ فَعْلَتَها هذهِ/ لنْ تجْلِبَ لَها/ الشعورَ بالامتلاء/

تماماً/  كما الشِّتاء/

الذي صارَ/ هَو الآخَرُ/ خاوياً

فهوَ لم يعُدْ يأتي/ لِيتِمَخَضَ / عن خُضرةٍ وماء/

كما علمُّونا/  حين كُنا صِغاراً

صارَ يأتي/ ليَطْرُقَ نوافِذَنا/ بقسوةٍ ثمُ يستديرُ/

تاركاً وراءِه/ الفَزعَ والسُّعالَ/ والكثيرَ /

منَ السياراتِ المُعطَّلةِ/

والطُّرقاتِ الغارقةِ/ في بُؤسِها

منذُ ثلاثين ربيعاً / كنتُ طفلةً/ تقفُ على أعتابِ المراهقةِ/

بِجديلتين ذهبيتين/ وابتسامةٍ خلابة/

كنتُ سعيدةً جداً/

قبلَ أنْ أرتَطِمَ بحكايةٍ حزينةٍ/

حكايةٍ/ علَّمتني أن الحقائقَ/

 ليستْ تلكَ التي/ تنعكِسُ على سطحِ المرَايا/

بَلِ الحقائقَ/ هوَ ما يلتصِقُ بخلفيتِها المُعتمةِ/

حينَها فقطْ/ أدركتُ بأنَّ للحياةِ وَجهين/

وإنَّ الوجهينِ/ يتجاذبانِ أطرافَ السؤالِ ذاتهِ/

لِمَ جِئنا ؟

هل جِئنا/ لنُقدَّس الله ؟

ولكنْ/ للهِ/ وجهٌ واحدٌ

أم تُرانا جِئنا/ لنثأرَ لأبينا الطيبِ/ من أبينا الشريرْ/

ونَكمِلَ ملحمةَ الموتِ الأولى/

ولكنْ/ للموتِ أيضاً وجهٌ واحدٌ/

ونحنُ الذين/ تُهنَا في الشِّعابِ/

بينَ العَمائمِ/ وبدلاتِ الاسمو -كينج

نرتدي العديدَ/ من الوجوهِ/

نبحثُ لنا/ عن دينٍ بمائةِ كتابٍ/

وعن عقيدةٍ/ بألفِ مبدأٍ/

ونجعلُ للسؤالِ/ مائةَ جوابٍ

وعندَ كُلِّ جوابٍ/ نُقبرُ  ألفَ حقيقةٍ

ونُكَبِّرْ

الله أكبرُ/... الله أكبرُ/

وأنا هُنا كالعادةِ/ أكذِبُ على نفسي

وأُقْنِعُهَا/ بأنَّ للأسبابِ مُسبِّباتُها/

وبأنَّه ثمةَ سببٍ حقيقيٍ/ يجعلُني/ عندَ آخِرِ/ كلِّ نصٍّ أكتبُه

أرشقُكَ/ بذاتِ السؤالِ

كمْ/ وكمْ وجهٍ/ تُخفي/ وراءَ ظِلِّكَ ؟

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 ديسمبر 2015

بالفيديو.. القبض على خليجي تخفي في زي امرأة

المزيد

17 مايو 2018

تويتر تخفي محتوى هؤلاء المستخدمين

المزيد

29 سبتمبر 2015

بالفيديو .. كشف سر تخفي إمام الحرم المكي

المزيد

09 أبريل 2015

عفوًا سيادة الرئيس مساحيقك الرخيصة لا تخفي معالم سياساتك الدميمة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

إعلان إجازة المولد النبوي الشريف للقطاعين العام والخاص

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

صدور تحديث جديد للعاصفة المدارية "مها" في بحر العرب

المحليات - أخبار

بالفيديو.. أعضاء مجلس الشورى يؤدون قسم اليمين

عمان - الدولة والشورى

نقاشات المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية تبلور "مسودة الأولويات" وسبل تنفيذ المشروعات

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"ضوء أخضر" لإعلان الطرح العام الأولي لـ"أرامكو".. وتوقعات بتقييم 1.5 تريليون دولار

دولي - اقتصاد

اسم العالم العماني "ابن الذهبي" على ركن الإصدارات العمانية بجامعة بروناي

المحليات - ثقافة

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

بالفيديو.. تعرف على مسار الإعصار المداري "كيار".. وأمطار متوقعة على صور وقريات ومسقط

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة