كي تطيب لك اللّحون

سميرة الزغدودي (شاعرة قرطاج)| تونس
في عشقِهِ ماعدتُ أعرفُ مَنْ أكونْ
ولغـيـرِ قلبي قـلبُ إلـفيَ لـنْ يـكونْ
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كم غصت في لجج الهوى ببحوره
وسقيته عشقي و انواع الفنون
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مَـالـي ولـلأيامِ تـَحــرقُ مُـهــجَـتـي
وتُذِيبُ قلبَ الـصَّبِّ هاتِيكَ الشُّجُونْ
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وتَـمُـرُّ دون هوادةٍ في خَـافـقـــي
مكلومَةَ الإحسَاسِ تُجبِرُهَا السُّنون
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بـالعـشـقِ أحـيا في النَّـقاءِ وطُهْرِهِ
فالـقـلبُ لايرضَى بأحوالِ المُـجُونْ
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مــاذا أخُـــطُّ وكــيـــفَ أقـــرأُ وُدَّهُ
فَـلـقَد رأى الإقبـالَ في لـغةِ العيونْ
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عَـبَـثَ الـهوى بالـنـبـضِ زادَ تَـوَهُّجاً
ليـصـادف الأشواقَ في قلبٍ حَنونْ
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إن قالَ كونيْ يا حبيبةُ وردةً
عطرتُ شوقي في مدى كاف ونونْ
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بلقائنا أرقى الجنان وليتني
من بعده في الحب ماذقت المنون
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فارفقْ سـألـتـُكَ بالـتي اشْتاقت ولا
تبـخلْ بـوَصلٍ إنّني أخشَى الجُنُونْ
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فلتقترب مني ودعك من النّوى
فالنفس تأبى أن تساورها الظنون
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ليكن هوانا مثل روض زاهر
فالودّ عطّر روحنا كالزيزفون.
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صِـلْـنِـي بـربِّـكَ يـا حبـيـبـي لاتـكـنْ
في الحُبِّ ممن يوعِدونَ ويُخلفونْ
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مالي سواك وكم أفاخر أنّني
لك موطن وغدوت لي كل الشؤون
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لاتستبق خطوي وكن قربي مثيل
العين والرمش الجميل مع الجفون
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وعليّ جُدْ بالأغنيات جميعها
أطلق جناح الشدو يا عذب اللّحون
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لتصادق الأطيار في هذي الرّبى
وتهز كالحسون خاصرة الغصون
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البدر يبسم في ليالي أنسنا
فالعشق منه الكون يحيا في فتون
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الحسن كل الحسن جُسّد فيك لا
ترحل ففيك أكون أو لا لن أكون