كي تطيب لك اللّحون

سميرة الزغدودي (شاعرة قرطاج)| تونس

في عشقِهِ ماعدتُ أعرفُ مَنْ أكونْ

ولغـيـرِ قلبي قـلبُ إلـفيَ لـنْ يـكونْ

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كم غصت في لجج الهوى ببحوره

وسقيته عشقي و انواع الفنون

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مَـالـي ولـلأيامِ تـَحــرقُ مُـهــجَـتـي

وتُذِيبُ قلبَ الـصَّبِّ هاتِيكَ الشُّجُونْ

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وتَـمُـرُّ دون هوادةٍ في خَـافـقـــي

مكلومَةَ الإحسَاسِ تُجبِرُهَا السُّنون

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بـالعـشـقِ أحـيا في النَّـقاءِ وطُهْرِهِ

فالـقـلبُ لايرضَى بأحوالِ المُـجُونْ

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مــاذا أخُـــطُّ وكــيـــفَ أقـــرأُ وُدَّهُ

فَـلـقَد رأى الإقبـالَ في لـغةِ العيونْ

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عَـبَـثَ الـهوى بالـنـبـضِ زادَ تَـوَهُّجاً

ليـصـادف الأشواقَ في قلبٍ حَنونْ

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إن قالَ كونيْ يا حبيبةُ وردةً

عطرتُ شوقي في مدى كاف ونونْ

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بلقائنا أرقى الجنان وليتني

من بعده في الحب ماذقت المنون

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فارفقْ سـألـتـُكَ بالـتي اشْتاقت ولا

تبـخلْ بـوَصلٍ إنّني أخشَى الجُنُونْ

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فلتقترب مني ودعك من النّوى

فالنفس تأبى أن تساورها الظنون

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ليكن هوانا مثل روض زاهر

فالودّ عطّر روحنا كالزيزفون.

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صِـلْـنِـي بـربِّـكَ يـا حبـيـبـي لاتـكـنْ

في الحُبِّ ممن يوعِدونَ ويُخلفونْ

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مالي سواك وكم أفاخر أنّني

لك موطن وغدوت لي كل الشؤون

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لاتستبق خطوي وكن قربي مثيل

العين والرمش الجميل مع الجفون

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وعليّ جُدْ بالأغنيات جميعها

أطلق جناح الشدو يا عذب اللّحون

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لتصادق الأطيار في هذي الرّبى

وتهز كالحسون خاصرة الغصون

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البدر يبسم في ليالي أنسنا

فالعشق منه الكون يحيا في فتون

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الحسن كل الحسن جُسّد فيك لا

ترحل ففيك أكون أو لا لن أكون