رضى كنزاوي| المغرب

أترك دموعي في مقاعد

الاحتياط

لإصابة بليغة

على مستوى الكاحل...

وأطالبها أن تأخذ إجازة مفتوحة

مأدى عنها مدى الحياة

فلتذهبْ وتلمع إذن كالنجوم على صدور

الراقصات في الملاهي

الليلية

أو تتأرجح على أفخاذ العدّائين

في مضامر السباق

أو تأخذ حماما شمسيا

على فصاص القرنبيط في حقول

الريف الجميلة

كبنات عماتها من جنس الندى..

وتترك مجالها في دراسات العاطفة

البشرية المعقدة

لما به من شبهات أخلاقية و سياسية..

و تمتهن أي عمل بسيط آخر

خال من مسؤوليات الحزن

الكبرى

كأن تشتغل مثلا:

كمادة لتلميع النظارات

وشاشات التلفاز والأحذية ....

أو "كاسكدورا" على عينين شاهقتين

لممثل فاشل..

لكنها

ودون جدوى

مازالت لأتفه الأسباب

تتسارع مجهشة

تطل من نوافذ روحي كنساء

الحارات الملثمات

عند سماع شجار أو عربدة...

وأتساءل

لماذا تبكي الكأس

عندما تكون باردة؟