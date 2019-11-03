العراق رياضٌ به الإنسان حرٌ مكرّمٌ

د. ريم سليمان الخش | باريس
ببطحاءَ ذي قارَ الأباة حمَوا عرضي
وأنتم حماة العرض في ركبكم أمضي
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بزوغٌ فلا أخشى انسدالَ هزيعهم
ومن يرتفع حبّا يشعُ بلا خفضِ
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قضاعةُ قد باءت بخزْيٍ ولعنةٍ
لها فيكمُ ذؤبانُ فانجوا من العضِ !!
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حذاري فأفعى الشرّ حطّت بيوضها
بكلّ شعاب العمر طولا مع العرضِ
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وماكلّ من ساس البلاد منزّه
وماكلّ من شدّ العمامة قد يُرضي!!
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فخلّوا ولاء القلب للحب تهتدوا
وشدّوا لحاف الجود بعضا على بعضِ
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ولائي إلى أرضي وأهلي وجيرتي
رباطٌ به أحيا وعن دونه أُغضي
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رياضٌ به الإنسان حرٌ مكرّمٌ
يدرّ له ضرع المعاش من المحضِ
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عتت ريحكم حتى استباحت حدائقي
ولا طقسكم طقسي ولا أرضكم أرضي!!
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سنينٌ على تكتيم أفواه دجلة
سنين وحلم الماء في منحنى دَحضِ
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وما وعدكم بالخير إلّا كبارقٍ
يبشرُ بالتهطال لكنْ بلا فيضِ!!!
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سراعا إلى سلخي ودعسي بلا أسى
على هامتي قامت صروحٌ ومن قرضي!
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وماقولها بالحبّ إلا خديعة
أتزعمُ أنْ تهوى الحسينَ على بغضي!!؟
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حسيني منار الحق شعلة ثائرٍ
على رُسْله يمضي الإباء بلا نهضِ
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هو الثائر الكونيّ عزي وشيعتي!
هو الظهر للإنسان في ظلّه أمضي
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أهدّ صروح الظلم جمعا لينتهي
فما بعضُ فحوى الشرّ (أهونُ من بعضِ)
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وإنّي لمنّاعُ التأمركِ إنْ طغى
كذا أدفع الغربان عنّي وعن عرضي
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فلسطين بنت الجرح يهمي نزيفها
مصبّا على جرحي من الحارق الرمضِ !!
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وماسونُ إبليس الزمان جنوده
خفافيش لا ترضى ركابي بلا دحضِ
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فكم مرّة كانت وراء تهدمي !!
وذو مَرّة قلبي يقوم من الخفضِ!!
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ومن يخفض النفس الكريمة يصطلي
سعيرا به يُلقى يُلظّى من الرفض!!