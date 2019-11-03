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بالفيديو.. أعضاء مجلس الشورى يؤدون قسم اليمين

الأحد 03 نوفمبر 2019 10:37 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

عقد مجلس الشورى، منذ قليل الجلسة الاستثنائية لانتخاب رئيس المجلس ونائبي الرئيس للفترة التاسعة من بين أعضائه.

وبدأت الجلسة الاستثنائية بقيام أعضاء مجلس الشورى بتأدية القسم في فاتحة الجلسة الاستثنائية لاختيار رئيس المجلس ونائبيه.

وقام سعادة عبدالله المشهور (أكبر الأعضاء سنًا)، وسعادة ناصر الحبسي وسعادة عبدالله الجنيبي (أصغر الأعضاء سنًا) بتأدية قسم اليمين أمام المجلس.

وتأتي هذه الخطوة الإجرائية عملاً بنص المادة رقم (58) مكررا (12) من النظام الأساسي للدولة، التي تنظِّم إجراءات الجلسة الاستثنائية، والآلية المتبعة في تنظيم هذه الجلسة، والتي أشارت نصًّا إلى أنَّ مجلس الشورى يجتمع بدعوة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- في جلسة استثنائية تسبق دور الانعقاد لانتخاب رئيس للمجلس ونائبين للرئيس لمثل فترته، وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس. وفصَّلت اللائحة الداخلية للمجلس في المواد من 91 وحتى 98 الإجراءات التنفيذية أثناء انعقاد الجلسة الاستثنائية.

 

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