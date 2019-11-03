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3 مهرجانات للمأكولات ضمن فعاليات "Muscat Eat"

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:36 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

تنطلق في الرابع عشر من نوفمبر الجاري فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان المأكولات (Muscat Eat)، الذي يعد المهرجان الأكبر من نوعه للمأكولات في السلطنة.. وتتضمَّن فعالياته لهذا العام 3 مهرجانات موزعة على 3 عطلات في نوفمبر وديسمبر، وسيجري تنظيمها في الموج مسقط للجولف.

وينطلق أولا مهرجان المأكولات العمانية خلال الفترة 14-16 نوفمبر الجاري، يليه مهرجان عربات المأكولات خلال الفترة 28-30 نوفمبر الجاري، فيما سيكون الختام بالمهرجان الرئيسي (Muscat Eat) خلال الفترة 5-7 ديسمبر المقبل.

وحرصت اللجنة المنظمة على توزيع فعاليات مهرجان هذا العام ضمن هذه الفترات الثلاث لإتاحة فرصة أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولأصحاب المشاريع للمشاركة في أركان وفعاليات المهرجان، كما ستتاح للجمهور فرصة زيارة فعاليات المهرجان بالفترات التي تتناسب معهم.

وتقام فعاليات "Muscat Eat" ضمن مهرجاناته الثلاثة هذا العام بالتعاون بين شركة Muscat Eat ووزارة السياحة، وستشهد الفعاليات مشاركة أكثر من 170 طاهيا وجهة ومؤسسة عمانية ودولية ستعرض منتجاتها في الأقسام المخصصة لها، إضافة للعديد من المسابقات والفعاليات الترفيهية المصاحبة التي ستستمر على مدى الأيام التسعة للمهرجانات الثلاثة، والتي تهدف لاستقطاب الجمهور من كافة الفئات العمرية، خصوصا العائلات والأطفال لتذوق المأكولات العمانية والعالمية في جو من الحماس والمرح.

وتقام هذه النسخة من مهرجان المأكولات العمانية الذي يأتي ضمن فعاليات "Muscat Eat" في الفترة من 14-16 نوفمبر الجاري وستشهد مشاركة أكثر من 40 طاهيا وجهة ومؤسسة عُمانية متخصصة في المأكولات العُمانية من محافظات مسقط وظفار وشمال وجنوب الباطنة وشمال وجنوب الشرقية والداخلية، كما تتضمن فعاليات المهرجان معرضا للحرفيين العمانيين وعروضا للموسيقى والفنون التقليدية العمانية وعروضا مسرحية، إضافة إلى عروض الألعاب التراثية.

وسيشهد مهرجان العربات المتنقلة للمأكولات الذي يقام بين 28 و30 نوفمبر مشاركة أكثر من 15 من أصحاب هذه العربات لتقديم أنواع مختلفة من المأكولات ضمن فعالية حَارة "Muscat Eat" بجانب تنظيم معرض للفنون التشكيلية التفاعلية، بمشاركة فنانين عمانيين، إضافة للعروض المسرحية والاستعراضية وألعاب التسلية المختلفة المخصصة للأطفال.

وستختتم الفعاليات بالمهرجان الرئيسي "Muscat Eat" من 5 إلى 7 ديسمبر بمشاركة 110 طهاة وجهات ومؤسسات متخصصة في المأكولات ومنتجات الطهي، كما تقدم عروضا للطهي والتذوق المباشر والعرض المسرحي الترفيهي "علاء الدين"، إضافة إلى العروض الموسيقية لفرقة (Just Jam).

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