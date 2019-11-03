"فايننشل تايمز": ماكرون "المتعجرف" يختبر صبر شركاء الاتحاد الأوروبي

ترجمة- رنا عبدالحكيم

منذ فوزه في انتخابات عام 2017، لم يكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبدًا خجولًا من الترويج لرؤيته التكاملية لأوروبا، لكن دبلوماسيته المباشرة تختبر صبر بعض شركائه في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكره تقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

فمن مغازلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رفضه الانضمام لمحادثات دول البلقان وتردده في تمديد الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن رغبة ماكرون في تجاهل الإجماع قد أثارت غضب حتى الحلفاء. وقال أحد الدبلوماسيين في بروكسيل عن ماكرون البالغ من العمر 41 عامًا: "إنه شخص يتصرف بحدة".

وقارن فيليب لامبرت الرئيس المشارك لكتلة "الخضر- التحالف الأوروبي الحر" في البرلمان الأوروبي ومنافس سياسي، ماكرون مع شخصية الإمبراطور بالباتين في حرب النجوم، متهما الرئيس الفرنسي بأنه "ثملٌ بالسلطة" في إشارة إلى استحواذ السلطة على ماكرون.

وفي إشارة إلى التوترات السياسية في قلب الاتحاد الأوروبي، قام أعداء ماكرون في البرلمان الأوروبي هذا الشهر بإعداد رفض مهين لسيلفي جولارد مرشحه كمفوض لفرنسا في الإدارة الجديدة للاتحاد الأوروبي. ومن المحتمل أن يتحدوا مرة أخرى لرفض تيري بريتون وهو اختيار ماكرون الجديد لبروكسل أيضًا. وعلى الأغلب سيتسببون في المزيد من الصداع غير المرغوب فيه لأورسولا فون دير لين رئيس المفوضية الأوروبية الجديد.

وبدأ نهج ماكرون في زعزعة استقرار الشراكة الفرنسية الألمانية التي كانت دائمًا في صميم الاتحاد الأوروبي. وبدون الإبقاء دائمًا على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في هذه الحلقة، فقد لجأ ماكرون إلى روسيا وأوكرانيا لمحاولة التوسط في السلام، وفعل الشيء نفسه مع إيران والولايات المتحدة سعياً لاتفاق جديد للحد من طموحات طهران النووية.

وبالتالي فإن العوامل المهيجة في العلاقات الفرنسية الألمانية تتراكم، وفقًا لدانييلا شوارزر من المجلس الألماني للعلاقات الخارجية.

وعندما قدم ماكرون مبادراته إلى بوتين في الصيف ودعا إلى اتباع نهج جديد من الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا ،قال كثير من الأشخاص تعليقاً على ذلك " إنه لم يبلغنا حتى في وقت مبكر. يبدو أنه جزء من نمط ناشئ من الأعمال الانفرادية".

وماكرون هو أبرز زعماء الاتحاد الأوروبي في السياسة الخارجية هذه الأيام ليس فقط لأنه حريص على دفع أجندته الخاصة، ولكن لأنه لا توجد بدائل واضحة. وتخطط المملكة المتحدة للتخلي عن الاتحاد الأوروبي في غضون أشهر، وتُرك رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون يركز بالكامل تقريبًا على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بينما تقترب ميركل من نهاية حياتها السياسية.

وحتى منتقدي الرئيس الفرنسي يقولون إنه من المبالغة الإشارة إلى أنه يتصرف دائمًا من جانب واحد ولا يفسح المجال أبدًا. وحظيت مبادراته تجاه روسيا بدعم أوسع، بما في ذلك فنلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، بينما تحرك في نهاية المطاف في خط تمدد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويتعرض ماكرون لضغوط من شركائه في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ نهج أكثر تشاورية.

وقال أحد الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي إن المقاومة الفرنسية الشديدة لتمديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "ليست حادثة منعزلة"، ولكنها جزء من نمط. وقال الدبلوماسي "يمكن أن يعوق قدرة الاتحاد الأوروبي على اتخاذ القرارات إذا كانت دولة واحدة تقف في زاوية خاصة بها".

فيما أوضح لامبيرتس، عضو البرلمان الأوروبي أن "أوروبا لا تتشكل عبر وسائل البلطجة، بل من خلال بناء التحالفات".