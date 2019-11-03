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تفتتح مركز التدريب الوطني الثاني في الخوض مطلع العام المقبل

"أوتورد باوند عُمان" تحتفل بـ10 سنوات من التدريب وتنمية مهارات الكوادر الوطنية

الأحد 03 نوفمبر 2019 09:31 ص بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

 

احتفلت أوتورد باوند عُمان بمرور عشر سنوات على تأسيسها في السلطنة، تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، وبحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، وعدد من ممثلي القطاع الحكومي والقطاع الخاص.

وقدَّمت أوتورد باوند عُمان دورات تدريبية لأكثر من 14000 شخص، وأوجدت وظائف لأكثر من 30 شابًا عمانيًا منذ تأسيسها في مايو 2009م على يد الشركاء المؤسسين؛ وهم: شركة دنتونز، وشركة شل، ومؤسسة الشيخ سهيل بهوان. وبدعم سخي من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- تأسست أوتورد باوند رسميًا بموجب قرار وزاري تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية.

ومنذ ذلك الحين، خطت أوتورد باوند عُمان خطواتٍ متقدمة تمثَّلت في افتتاح أول مراكزها التدريبية في رمال الشرقية من أصل ثلاثة مراكز، وفيما قاله صاحب السمو الملكي دوق يورك أن عمان جوهرةٌ في مجتمع أوتورد باوند العالمي، وفي النتيجة التي خرج بها فريق المراجعة الدولي أن عمان كانت "استثنائية للغاية"، و"تميزت بتركيزها على خلق تجربة تعلم حقيقي".

وتضمن الاحتفال كلمةً ألقاها رئيس العمليات محمد الزدجالي؛ تحدث فيها عن العمل الذي تقوم به أوتورد باوند عُمان لتعزيز فرص توظيف الشباب في السلطنة وإدماج برنامج رؤية عمان 2040 في الدورات التدريبية التي تقدمها. كما تحدث عن ارتفاع معدل الدورات التدريبية المقدمة للمواهب الشابة والشركات الرائدة ومؤسسات القطاع الحكومي.

وقال مارك إيفانز المدير العام لأوتورد باوند عُمان: إنَّ النمو السريع الذي تشهده أوتورد باوند عُمان هو نتيجة العمل الجاد المستمر والتزام العديد من الأشخاص، وبشراكة إيجابية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية، وأوجه كلمة شكرٍ وتقديرٍ لدعمهم ومشورتهم. ولعل الإطراء الذي حظيت به مؤسستنا من المجتمع العالمي بمثابة شهادة عظيمة على ما يمكن تحقيقه عندما يعمل الجميع معًا، وينعكس إيجابًا للغاية على الشعب والوطن.

وشهدَ الاحتفال الإعلانَ عن افتتاح مركز تدريب وطني ثان في الخوض في أوائل عام 2020 بفضل الدعم المقدم من وزارة التنمية الاجتماعية، فضلا عن الإعلان عن بدء الأعمال الإنشائية للمركز الرئيسي الثالث في الجبل الأخضر قبل نهاية عام 2019م بفضل الدعم المقدم من لجنة المسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة النفط والغاز.

وكرم الرئيس الفخري صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، مديري أفضل ثلاث مدارس حكومية شاركت في دورات أوتورد باوند في العام 2018-2019، إلى جانب تكريم علي الخنبشي من شركة بي.آي.إي سيستمز، وبيتر لينج من شركة درايفر تريت.

وتُعدُّ الشركات الداعمة أحد أهم العناصر الرئيسية في قصة نجاح أوتورد باوند عُمان، التي تعمل من خلال برامجها للاستثمار الاجتماعي على دعم الشباب العماني وتمويل الدورات التدريبية التي تقدمها أوتورد باوند لهم الأمر الذي يعني تطوير مهاراتهم وقدراتهم وفرصة توظيفهم.

وقد حصلت أوتورد باوند عُمان خلال العام 2018-2019 على دعمٍ من عدد من الشركات في السلطنة؛ وهي: شركة بابكوك، وشركة بي.أي.إي سيستمز، وشركة بي.بي عُمان، وبنك إتش.إس.بي.سي، والشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، وشركة عمانتل، وشركة تنمية نفط عُمان، وشركة النهضة.

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