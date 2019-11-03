بالفيديو.. "الجمال النائم": حالة طبية نادرة لفتاة تغط في سبات منذ شهرين!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

ناشدت والدة فتاة كولومبية السلطات لمساعدتها في علاج ابنتها البالغة 17 عامًا ومصابة بحالة نادرة جدًا تعرف باسم متلازمة "الجمال النائم".

وشاريك توفار مراهقة من مدينة أكاسياس الكولومبية، تعاني من متلازمة "كلاين ليفين" منذ أن كانت في الثانية من عمرها. وتتميز الحالة النادرة للغاية- 40 حالة فقط تم الإبلاغ عنها في جميع أنحاء العالم- بحلقات متكررة من النوم المفرط، إضافة إلى تغييرات إدراكية وسلوكية. وفي حالة شاريك، يمكن أن تستمر نوبات فرط النوم لمدة شهرين، وخلال هذه الفترة، تعتني والدتها مارلين بها وتغذيها كل بضع ساعات. ومما زاد الطين بلة، أن الفتاة بعد هذه النوبات الطويلة من فرط النوم، تعاني من فقدان الذاكرة المؤقتة أو الدائمة.

وأطول فترة نوم لشاريك كانت شهرين متصلين. وفي آخر مرة استمر النوم لمدة 22 يوما، وكان على والدتها إطعامها كل ساعتين. واضطرت لترك عملها للعناية بابنتها.

وعندما تصدرت قضية توفار الغريبة عناوين الصحف المحلية لأول مرة في عام 2017، تعهد عمدة أكاسياس بتوفير السكن للعائلة، لذلك لن يضطروا إلى دفع إيجار. لكن هذا لم يحدث حتى الآن، والسلطات المحلية لا تقدم شيئًا سوى إبداء الأعذار.

وتناشد مارلين توفير المكملات الغذائية التي تحتاجها شاريك للبقاء على قيد الحياة أثناء نوبات فرط النوم وكذلك العلاج العصبي لتخفيف الأضرار التي لحقت بذاكراتها.