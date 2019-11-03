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تغريم مطعم 62000 دولار بسبب "قائمة النساء"!

الأحد 03 نوفمبر 2019 08:56 ص بتوقيت مسقط

تغريم مطعم 62000 دولار بسبب "قائمة النساء"!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تكبد مطعم شهير في بيرو مؤخرًا غرامة بـ62000 دولارأمريكي بسبب التمييز ضد النساء، من خلال تقديم قوائم طعام لا تتضمن أي أسعار للنساء اللائي تناولن طعامهن مع رجال.

وسيضطر مطعم "لاروز نوتيكا"، وهو مطعم معروف بأسعاره المرتفعة للغاية ويطل على المحيط في العاصمة البيروفية ليما، لدفع غرامة قدرها 210000 سول (أي ما يعادل 62000 دولار أمريكي) لتقديمه للنساء قائمة مختلفة عندما يتناولن الطعام مع الرجال. في حين تم إعطاء الرجال قائمة زرقاء تضم الأطباق المتاحة وأسعارها، وحصلت النساء على نسخة باللون الذهبي لا تظهر أسعار الطعام على الإطلاق. ودافع صاحب المطعم المتطور عن هذه الممارسة من خلال وصفها بأنها وسيلة للنساء للاستمتاع بقضاء ليلة رومانسية دون الحاجة إلى القلق بشأن التكاليف، لكن السلطات في بيرو قضت بأنها تمييزية ضد المرأة.

وإضافة إلى الغرامة البالغة 62 ألف دولار، سيتعين على مطعم لاروز نوتيكا- وهو مطعم يحظى بشعبية بين السياح والطبقة العليا في بيرو- أن يبدأ في تقديم نفس القوائم للجميع، وتدريب موظفيه ونشر لافتة تشير بوضوح إلى أنه لن يتم التسامح مع التمييز.

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