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بطولة «ميتسوبيشي» المدرسية تتواصل في صور العفية

السبت 02 نوفمبر 2019 08:13 م بتوقيت مسقط

بطولة «ميتسوبيشي» المدرسية تتواصل في صور العفية

 

مسقط – الرؤية

حطت النسخة الثانية من بطولة ميتسوبيشي المدرسية الخامسة لكرة اليد في ولاية  صور بحضور ممثلي مؤسسة الزبير ومجموعة الزبير للسيارات والاتحاد العماني لكرة اليد والمشرفين على الفرق المشاركة حيث أقيمت المنافسات في الصالة الفرعية بمجمع صور الرياضي.

وشهدت البطولة منافسة قوية بين الفرق المشاركة، كما شهدت المنافسة تحسنا ملحوظا في مستوى الفرق المشاركة مع العلم بأن كرة اليد أصبحت من الرياضات التي تمارس في المدارس ولها إقبال كبير من الذكور والإناث وتحظى بعناية من قبل مدرسي الرياضة لما لها من أهمية في تنمية العديد من القيم الأخلاقية وهي التعاون والانضباط وتعزيز روح المنافسة وغيرها من القيم التي تزرعها هذه اللعبة في نفوس الطلاب.

وجاءت نتائج البطولة على النحو التالي حيث فاز في المركز الأول وللعام الثاني على التوالي مدرسة بلعرب بن حمير فيما جاءت مدرسة اقرأ في المركز الثاني وحصلت مدرسة السلطان سعيد بن تيمور على المركز الثالث وجاءت مدرسة البراعم الخاصة في المركز الرابع.

 

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