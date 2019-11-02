لقب كأس الاتحاد الآسيوي بين العهد اللبناني و25 نيسان الكوري

كوالالمبور – وكالات

يتنافس نادي العهد البناني وفريق 25 نيسان الكوري الشمالي غدا الإثنين على لقب كأس الاتحاد الآسيوي، في المباراة النهائية التي ستقام على ستاد كوالالمبور في العاصمة الماليزية كوالالمبور .

وتشهد البطولة هذا العام تتويج بطل جديد، حيث تأهل الفريقان إلى المباراة النهائية للمرة الأولى لكل منهما، حيث يطمح العهد في حصد اللقب الأول للبنان في تاريخ البطولة، علماً بأنه ثالث فريق من لبنان يبلغ النهائي، بعد النجمة عام 2005 والصفاء عام 2008، وفي المقابل يعتبر 25 نيسان أول فريق من كوريا الشمالية يبلغ النهائي، علماً بأنه كان بلغ قبل نهائي المناطق عام 2017 ثم نهائي المناطق عام 2018 وواصل الصعود هذا العام ليتأهل إلى نهائي البطولة.

ويبرز في صفوف الفريق الكوري الشمالي المهاجم كيم يو- سونغ الذي سجل 9 أهداف في البطولة هذا العام، علماً بأنه فاز بجائزة هداف البطولة عام 2017، كما يبرز في صفوف الفريق المهاجم الآخر ريم تشول-مين، والذي كان سجل أهداف مهمة في مباراتي قبل نهائي ونهائي المناطق أمام أبهاني وهانوي، كما يضم في صفوفه الجناح سون فيونغ-ايل والمدافع وون سونغ.

من جهته فإن أبرز نتيجة للعهد في البطولة كانت بلوغ الدور قبل النهائي عام 2016 قبل اعتماد النظام الجديد للمناطق، وقدم الفريق عروضاً مميزة في البطولة هذا العام، حيث خاض 10 مباريات دون أي خسارة، بعدما حقق 6 انتصارات مقابل 4 تعادلات.

ولم تتلق شباك الفريق اللبناني سوى 3 أهداف في عشر مباريات، وقد حافظ على نظافة شباكه في المباريات الأربع خلال الأدوار الإقصائية، ويبرز في صفوف العهد حارس المرمى مهدي خليل، والذي سجل أعلى نسبة تصدي بمعدل 88%، حيث تصدى لـ22 محاولة من أصل 25 تسديدة على مرماه.

كما تضم قائمة نجوم الفريق صانع الألعاب محمد حيدر الذي صنع 13 فرصة لزملائه في 7 مباريات، ويبرز أيضاً المهاجم التونسي أحمد عكايشي.

وافتقد العهد خلال الأدوار الإقصائية المهاجم محمد قدوح الذي سجل 5 أهداف خلال الدور الأول، ولكنه انتقل بعد ذلك للعب في بنغلادش.

وكان العهد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة من ست مباريات، مقابل 8 نقاط للمالكية البحريني و7 للقادسية الكويتي و4 للسويق العماني، وفاز في قبل نهائي غرب آسيا على الوحدات الأردني 1-صفر في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، وفاز في نهائي غرب آسيا على الجزيرة الأردني بواقع 1-صفر في مجموع المباراتين.

في المقابل تصدر 25 نيسان ترتيب المجموعة التاسعة لمنطقة شرق آسيا برصيد 15 نقطة من ست مباريات، مقابل 10 نقاط لكيتشي من هونغ كونغ و8 لووفو تاي بو من هونغ كونغ ونقطة لهوانغ يوان من الصين تايبيه، وفاز في قبل نهائي المناطق على أبهاني البنغالي بواقع 5-4 في مجموع المباراتين، ثم فاز في نهائي المناطق على هانوي الفيتنامي بفارق عدد الأهداف المسجلة خارج ملعبه بعد تعادل الفريقين 2-2 في مجموع المباراتين.