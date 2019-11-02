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«الصحة» تناقش تحديات مرضى الفشل الكلوي في جنوب الباطنة

السبت 02 نوفمبر 2019 08:02 م بتوقيت مسقط

«الصحة» تناقش تحديات مرضى الفشل الكلوي في جنوب الباطنة

 

الرستاق - طالب المقبالي

 

ترأس سعادة الدكتور محمد بن سيف الحوسني، وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، صباح أمس الاجتماع الثاني لعام ٢٠١٩م للجنة التنسيق والمتابعة لأعمال الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة بحضور الدكتور سعيد بن حارب اللمكي مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة وعلي بن عبدالله الحبسي مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة وعدد من المختصين.

استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية من قبل مدير عام الخدمات الصحية بالمحافظة، بعد ذلك تم مناقشة جدول أعمال الاجتماع، ومنها استعراض المؤشرات الصحية بالمحافظة وبرنامج الفحص المبكر عن الأمراض غير المعدية فوق الأربعين، والصعوبات التي تواجه مرضى الفشل الكلوي، ووضع قسم الطوارئ والحوادث بمستشفى الرستاق ومواضيع أخرى تتعلق بالخدمات التي تقدم للمرضى.

وفي نهاية الاجتماع أشاد سعادة الدكتور الوكيل بوضع الخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة مطالباً ببذل المزيد من الجهود لتعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

 

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