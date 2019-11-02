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بمشاركة 60 مؤسسة من القطاعات الحكومية والخاصة والعسكرية

مهرجان عُمان للعلوم في نسخته الثانية ينطلق صباح الغد بمشاركة 1200 مختص

السبت 02 نوفمبر 2019 08:01 م بتوقيت مسقط

مهرجان عُمان للعلوم في نسخته الثانية ينطلق صباح الغد بمشاركة 1200 مختص

 

مسقط – الرؤية

تنطلق صباح الغد، بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات مهرجان عُمان للعلوم 2019 في نسخته الثانية، والذي يأتي تحت شعار(الثورة الصناعية الرابعة.. تقنيات بلاحدود ).

ويستهدف المهرجان طلبة المدارس، والكليات والجامعات، والتربويين، والأكاديميين والباحثين، وأولياء الأمور بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بمجالات العلوم المُختلفة.

وقال سعادة سعود بن سالم البلوشي وكيل الوزارة للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان: «نحن على أتم الاستعداد لانطلاق مهرجان عُمان للعلوم، والذي يُعد تظاهرة علمية مهمة من شأنها أن تُثري الحركة العلمية في السلطنة، ونأمل أن نجني منها الكثير، وأن تتحقق الأهداف المرجوة من إقامة هذا المهرجان.

وعن حجم المشاركة في مهرجان عمان للعلوم في نسخته الثانية أكد سعادته أن هناك مشاركة واسعة من جميع القطاعات الحكومية والعسكرية والخاصة، مشيراً إلى أن الجميل هو الانتماء والولاء لهذا لمهرجان كبير جدا من كل المؤسسات المشاركة فنحن في وزارة التربية والتعليم نشعر أن المهرجان بالرغم من تنفيذه من قبل الوزارة إلا المؤسسات الشريكة الأخرى تحمل جانبا كبيرا على عاتقها من أجل الخروج بمهرجان يليق بالاسم الذي يحمله، «عمان».

وقدم سعادته شكره لكل المؤسسات الداعمة للمهرجان قائلاً: أشكر المؤسسات الداعمة والراعية للمهرجان على ما قدمته وتقدمه وستقدمه للمهرجان فلولا هذا الدعم السخي ما كان سيظهر هذا المهرجان خاصة وأننا كنا حريصين منذ تأسيسه على أن يكون من المجتمع وإليه، بداية من الفكرة وليس انتهاء بالدعم، وهذا ما نلمس تحققه في هذه النسخة.

ويشارك في مهرجان عُمان للعلوم في نسخته الثانية أكثر من (1200) مشاركا يمثلون (60) مؤسسة من القطاعات الحكومية والعسكرية ومؤسسات القطاع الخاص، إلى جانب مشاركة أكثر من (200) متطوعا خلال أيام عقد المهرجان، بالإضافة إلى مشاركات واسعة من منظمات عالمية، كالوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA، والمنظمة الأوروبية للأبحاث النووية CERN، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO، ومؤسسة Rolls Royce.

يستمر المهرجان حتى الثامن من الشهر الجاري،حيث سيستضيف المهرجان متحدثين عالميين؛ للحديث عن العلوم في مجالات مختلفة، إلى جانب أكثر من (300) فعالية تتضمن مسابقات رائدة في البرمجة والروبوت ومسابقات الهاكاثون ومسابقات الطائرات بدون طيار (الدرون)، وعروض علمية على مسرح المهرجان بالإضافة إلى السينما العلمية، حيث سينقسم المهرجان إلى 20 ركنا من الأركان التفاعلية المعنية بمختلف مجالات العلوم.

 

 

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