السبت, 02 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

غدًا.. الاحتفال بتخريج 673 من طلبة "تقنية إبراء"

السبت 02 نوفمبر 2019 07:46 م بتوقيت مسقط

غدًا.. الاحتفال بتخريج 673 من طلبة "تقنية إبراء"

 

إبراء - الرؤية

تحتفل الكلية التقنية بإبراء مساء الغد بتخريج 673 خريجا وخريجة من تخصصات الهندسة والدراسات التجارية وتقنية المعلومات من حملة شهادة الدبلوم والدبلوم العالي والبكالريوس، تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية ومديري عموم ومديري مؤسسات القطاعين المدني والخاص وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء أمور الطلبة.

ويقام حفل التخرج في حرم الكلية التقنية بإبراء. وستخرج الكلية من قسم الهندسة 413 خريجا منهم 109 خريجات ومن قسم الدراسات التجارية 131 خريجا منهم 91 خريجة ومن قسم تقنيات المعلومات 129 خريجا منهم 120 خريجة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

18 ديسمبر 2016

الاحتفال بتخريج 593 من طلبة المعاهد التعليمية.. الخميس

المزيد

21 فبراير 2016

اليوم.. الاحتفال بتخريج طلبة معهد صلالة للتمريض

المزيد

25 مارس 2015

الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة الكلية الفنية الجوية

المزيد

04 أبريل 2018

تعريف طلبة "تقنية إبراء" بمفاهيم الاستثمار

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

آخر تطورات العاصفة المدارية "مها".. وظفار تستقبل التأثيرات غير المباشرة لـ "كيار"

المحليات - أخبار

المنخفض المداري "كيار" إلى سقطرى .. وتوقعات بهطول أمطار على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تعرف على ضوابط تزيين السيارات خلال الاحتفالات بالعيد الوطني

المحليات - أخبار

"الأرصاد": تلاشي "كيار" خلال يومين .. والعاصفة "مها" تبعد 1400 كيلو عن سواحل السلطنة

المحليات - أخبار

توقعات بتطور كبير للحالة المدارية الجديدة في بحر العرب .. وتأثيرات "كيار" مستمرة

المحليات - أخبار

الإعلان عن أسعار الوقود لشهر نوفمبر 2019 بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

"مها" .. منخفض مداري في بحر العرب يتطور إلى عاصفة

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة