غدًا.. الاحتفال بتخريج 673 من طلبة "تقنية إبراء"

إبراء - الرؤية

تحتفل الكلية التقنية بإبراء مساء الغد بتخريج 673 خريجا وخريجة من تخصصات الهندسة والدراسات التجارية وتقنية المعلومات من حملة شهادة الدبلوم والدبلوم العالي والبكالريوس، تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشئون الدبلوماسية وبحضور سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى بمحافظتي جنوب وشمال الشرقية ومديري عموم ومديري مؤسسات القطاعين المدني والخاص وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وأولياء أمور الطلبة.

ويقام حفل التخرج في حرم الكلية التقنية بإبراء. وستخرج الكلية من قسم الهندسة 413 خريجا منهم 109 خريجات ومن قسم الدراسات التجارية 131 خريجا منهم 91 خريجة ومن قسم تقنيات المعلومات 129 خريجا منهم 120 خريجة.