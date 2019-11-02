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إلى شادي.. تحدي المئة يوم!

السبت 02 نوفمبر 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

إلى شادي.. تحدي المئة يوم!

 

منال السيد حسن

عزيزي/ ... شادي

تحية مبهجة وبعد،،،

 

... ها وأنا قد أخذت على نفسي عهدا أن أبقى سعيدة .. لأتحدى نفسي مائة يوم .. فكما أوصيتني أن تبقى تلك الابتسامة التي تسبب لك السعادة على شفتيّ وبعد ذلك سأعتادني سعيدة ومبهجة..

 

يظن الجميع أني في علاقة حب جديدة يا سيدي .. وأبتسم لهم، حاولت مرارا أن أبرر أن تلك السعادة ما هي إلا رهنا لذلك التحدي ولكن بلا جدوى.

 

يقولون إن المرء حين يحب ترقص عيناه فرحا كذلك الذي بعيني .. ولما أيقنت حلاوة ذلك الإحساس عزمت على البقاء على قيده تحديا ليس إلا.

 

ها قد مرت أربعة عشر يوما وأنا محتفظة بكامل رونقي البهيج.. كل ما في الأمر أتذكر تلك الفرحة بعينيك حين ترى ابتسامتي فأتمسك بها شغفا لرؤية ذلك الشعور في عينيك دوما..

 

أتدري مكتبي بالعمل مليء بالسعادة دوما.. به روح من المرح والسلام النفسي.. أتحدى أي شعور مباغت يود إصابتي باليأس .. أأخذ نفسا  عميقا ذاك الذي علمتني إياه في وقت من الأوقات.. أبتسم في وجوه الجميع.. أشعر وكأن بداخلي بهجة تمكنني من إعادة القمر بدرا في حال كسوفه وظلمته..

 

تقول زميلتي (أ.ض) إنه بسعادتي صارت تشعر بطاقة إيجابية تمنحها ايجابيات جميلة تعيننا على مواصلة اليوم بشغف ورغبة وأمل.. وأنا إذ أؤيدها شعورها النبيل فأسير على ذلك الدرب..

 

أشعر وكأني في خضم طفولتي البريئة.. بسذاجتي.. ببساطتي.. كأني أركض في الشارع الخلفي حين أرى أبي عائدا من عمله لأحتضنه وأقبله ..

 

ألهو في الأزقة والميادين.. ألاعب القطط على الأرصفة.. وأتعلم الطيران مثل عصفور صغير.. أذهب بكل عفوية ركضا تجاه البحر وأعود مسرعة خشية ملامسة الموج لقدماي كأننا نلعب معا..

 

شعور بالسعادة يغمرني.. أيقنت حقا صدق كلامك أن المرء ليس بإمكانه أن يصبح سعيدا إلا اذا أراد ذلك .. وحده أراد ذلك .. أما المسببات فكلها أشياء تكميلية تأتي باختيارنا أيضا ..

 

لقد أنبتت جذوري فيك وأصلي وتأصلي .. كم جميل للمرء أن يتأصل بمن يحب.. سعيدة أنا كما سعادة تكلم أوراق الشجر بعد صمت الخريف القاتل.. كيف تُبث الحياةُ فيها؟ كم عمرا جديدا تُعطي؟ كم ترف يغازلها حين تخضر وتشرق؟

هكذا قلبي العاشق الذي يلمسك في الثانية الواحدة بألف قصة حب ولا يخضع إلا إليك خضوعا جوابيا تاما.

 

سعادتي تدنو لك من فرط رقة القلب وإحساسه صار الهواء نسيما يحوطنا بكل الحب، تتكلم الطبيعة من حولنا، تسابيح خضراء يرفرف بها الطير مغردا يغرس فينا نبضا جديدا للسلام..

 

وسيظل السلام بروحي ينبت كل يوم ما دام نبضك يسري في عروقي..

ومني السلام إليك.

مخلصتك ...

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