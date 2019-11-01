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"الأرصاد": تلاشي "كيار" خلال يومين .. والعاصفة "مها" تبعد 1400 كيلو عن سواحل السلطنة

الجمعة 01 نوفمبر 2019 01:23 م بتوقيت مسقط

"الأرصاد": تلاشي "كيار" خلال يومين .. والعاصفة "مها" تبعد 1400 كيلو عن سواحل السلطنة

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الحالة المدارية "مها" لا تزال تصنف كعاصفة مدارية مع استمرار تحركها في الاتجاه شمال /شمال غرب، وتبعد بحوالي 1400 كم عن سواحل السلطنة ولا يوجد أي تأثيرات منها خلال الخمسة أيام القادمة.

إلى ذلك أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني التقرير الخامس عن الحالة المدارية في بحر العرب، وجاء فيه أن تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة توضح تراجع تصنيف المنخفض المداري العميق (کیار) إلى منخفض مداري وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز (17 – 27 عقدة)، مع استمرار تحركه جنوب إلى جنوب غرب ويبعد حاليا عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 500 کم (رأس مدركة) ويستمر تدفق السحب المصحوبة بأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا ورياح نشطة على محافظتي الوسطى وظفار مع احتمال تلاشي المنخفض المداري خلال 48 ساعة القادمة.

وأضافت بأن البحر يستمر هائج الموج على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 إلى 4 أمتار، بينما يستمر البحر متوسط إلى هائج الموج ويتراوح أقصى ارتفاع له من 1.5 إلى 2.5 متر على بحر عمان مع استمرار امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة تزامنا مع أوقات المد العالي.

وأضافت بأن آخر تحاليل المركز الوطني تشير إلى تمركز العاصفة المدارية (مها) وسط شرق بحر العرب ، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز (34 – 63) عقدة، واستمرار تحركها باتجاه الشمال إلى الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب، ويبعد مركزها عن رأس مدركه تقريبا 1400 كم، دون أي تأثيرات محتملة خلال الخمسة أيام القادمة.

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