هلال الشيادي | سلطنة عُمان

‫عذرًا لصبح جاءني مددا

فكسرتُ فرحة روحه بددا

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عذرًا لنية صادقٍ وئدت

‫دُفنت بوحل المدعين هدى

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‫المتخمين هزائماً وأسىً

‫يتقيئون الحقد والحسدا

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‫عذرا للحظة بهجة قتلت

‫عمدا ليرضى الممتلي كمدا

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‫يا للصباح ويا لهم قطعوا

‫يده ومدوا للظلام يدا

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‫المصبحون على المدى ألما

‫لما مضت آمالهم زبدا

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‫ويرون للدنيا على جهة

‫عِوجاً، سواهم ما رأوا أحدا

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‫القارئون الليل حين خفى

‫والجاهلون النور حين بدا

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‫الكاشفون لكل خافية

‫في الصدر لا تخفى لهم أبدا

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‫الكاتبون سدى وما علموا

عبث الحروف على السطور سدى

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يستيقظون على حطامهمُ

كي يثقبوا سفناً جرت رشدا

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يتوقفون غدا وفي يدهم

وهمٌ ولكن لا يرون غدا