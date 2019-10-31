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هكذا إذًا

الخميس 31 أكتوبر 2019 09:04 ص بتوقيت مسقط

هكذا إذًا

 

هلال الشيادي | سلطنة عُمان

 

عذرًا لصبح جاءني مددا

فكسرتُ فرحة روحه بددا

//

عذرًا لنية صادقٍ وئدت

دُفنت بوحل المدعين هدى

//

المتخمين هزائماً وأسىً

يتقيئون الحقد والحسدا

//

عذرا للحظة بهجة قتلت

عمدا ليرضى الممتلي كمدا

//

يا للصباح ويا لهم قطعوا

يده ومدوا للظلام يدا

//

المصبحون على المدى ألما

لما مضت آمالهم زبدا

//

ويرون للدنيا على جهة

عِوجاً، سواهم ما رأوا أحدا

//

القارئون الليل حين خفى

والجاهلون النور حين بدا

//

الكاشفون لكل خافية

في الصدر لا تخفى لهم أبدا

//

الكاتبون سدى وما علموا

عبث الحروف على السطور سدى

//

يستيقظون على حطامهمُ

كي يثقبوا سفناً جرت رشدا

//

يتوقفون غدا وفي يدهم

وهمٌ ولكن لا يرون غدا

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