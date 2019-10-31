هلال الشيادي | سلطنة عُمان
عذرًا لصبح جاءني مددا
فكسرتُ فرحة روحه بددا
//
عذرًا لنية صادقٍ وئدت
دُفنت بوحل المدعين هدى
//
المتخمين هزائماً وأسىً
يتقيئون الحقد والحسدا
//
عذرا للحظة بهجة قتلت
عمدا ليرضى الممتلي كمدا
//
يا للصباح ويا لهم قطعوا
يده ومدوا للظلام يدا
//
المصبحون على المدى ألما
لما مضت آمالهم زبدا
//
ويرون للدنيا على جهة
عِوجاً، سواهم ما رأوا أحدا
//
القارئون الليل حين خفى
والجاهلون النور حين بدا
//
الكاشفون لكل خافية
في الصدر لا تخفى لهم أبدا
//
الكاتبون سدى وما علموا
عبث الحروف على السطور سدى
//
يستيقظون على حطامهمُ
كي يثقبوا سفناً جرت رشدا
//
يتوقفون غدا وفي يدهم
وهمٌ ولكن لا يرون غدا