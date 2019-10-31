الخميس, 31 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

هذا صُنْعُ الله

الخميس 31 أكتوبر 2019 09:00 ص بتوقيت مسقط

هذا صُنْعُ الله

رباب مرزوق السعدي | مسقط

الطبيعة هي أرض، وبحار، وجبال، ورمال، ورياح، وسحاب، وسماء، وشمس، وقمر، وشواطئ، وشللات، وصحراء، وماء، وسهول، نتراقص بين سنابلها.

الطبيعة هي سيمفونية ناعمة تعزف بها مخلوقات الأرض ألحانًا جميلة، والطبيعة هي موسوعة علمية من جمال وأبداع، وقدرة الخالق، وهي أكير موسوعة تحمل في طياتها كلمات وحروف، ومواضيع يترجمها الإنسان، كيفما شاء من كُتابٍ وشعراء، ونقاد؛ لتعطيهم خلاصة أو معلومة أو كتشافًا كانوا يبحثون عنه.

الطبيعة هي كلمات مضيئة تحتويها بين أرضها وسمائها، وكلمات تعانقها من مشرقها إلى مغربها، هي سفينة نبحر في عُبابها، ونبادلها الأحاسيس في هذا الكون الواسع، وهي الفصول الأربعة التى نعيشها، وطقوس نستمتع بأجوائها، وهي الصفاء النابع من الورود البيضاء، والنقاء الخالص من شللات الأرض.

وهي الحرية المطلقة التى يتمتع بها طائر النورس، وهي الأخوة الصادقة بين أبناء البشر، وهي التصميم المعجز من خالق الكون، وهي الثقة المتربعة البالغة بين أجنحة النسر، وهي التنظيم المبدع للأوراق الأشجار، وهي التفاءول العميق في أصحاب القلوب القوية، وهي التغيير الفعلي في قطرات المطر، وهي الشموخ العالي لشجرة الصنوبر، وهي العطاء الدائم لسنبلة القمح وهي الإيمان الخالص لزهرة دوّار الشمس.

الطبيعة هي الإبداع الربانيّ لوردة القرنفل، وهي الخشوع الصادق لرب البشرية، وهي الأمان المنتشر في حقول الأرض، وهي التعايش المستمر لمخلوقات الطبيعة، وهي السلام الواسع بين بلدان العالم، وهي التناغم الحىّ بين شقائق الحياة، وهي السكون المشترك بين بحار وجبال والطبيعة هي إعجاز ربانيّ، وصِنعة الخالق الجبار. فما أجمل الكلمات التي تحويها الطبيعة؛ فسبحانك ربي خالق الطبيعة.

انظرْ إلى الطيور المهاجرة كيف صارت جزءا من هذه الطبيعة الخلابة، لأنها تهاجر من فصل إلى فصل في هذه الطبيعة، هجرت أعشاشها، ولا تفتأ تسترجع ذكريات مكان ولادتها الذي تمايلت بين أغصانه وبنت فيه سعادتها.

وأما فراشتي الصغيرة التي أراها كل صباح على نافذة غرفتي تحلق بأجنحتها الملونة فقد رسمت أحلمها الصغيرة بألوان الخميلة، تطير وتحطُّ كعقارب ساعة وقلبها الرقيق يهفو لاستقبال الخريف تنتظره بعينين مكحولتين بالحب والحنان وتغني.. ما أجمل هذه الحياة التي من صُنع الله!!

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 ديسمبر 2017

نصر الله: حزب الله وحلفاؤه سيركزون على مواجهة الإحتلال الاسرائيلي

المزيد

26 يوليو 2015

نصر الله: إيران لن تتخلى عن دعم "حزب الله" بعد الاتفاق النووي

المزيد

03 يونيو 2017

مساعد المفتي العام للسلطنة: المال هو مال الله عز وجل والعبد مستخلف فيه.. فعليه أن ينفقه حيث أمره الله سبحانه وتعالى

المزيد

19 مارس 2015

عبد الله العبد الله: "مجموعة المدينة" تعتزم تنفيذ مشروع تجاري وسياحي وسكني وترفيهي متكامل في الدقم على مساحة 500 ألف متر مربع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ظواهر فكلية في سماء السلطنة خلال نوفمبر

المحليات - أخبار

مسودة أولويات المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

"كيار" يتراجع إلى إعصار من الدرجة الأولى.. و"الصحة" ترفع جاهزية الخدمات

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انحراف "كيار" باتجاه الجنوب الغربي .. وتشكل حالة مدارية جديدة في بحر العرب

المحليات - أخبار

توقيع حزمة من المبادرات التنموية مع انطلاق المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة