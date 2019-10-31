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تقييم مبادرة «تراثنا مستقبلنا» بمدارس البريمي

الخميس 31 أكتوبر 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

تقييم مبادرة «تراثنا مستقبلنا» بمدارس البريمي

 

البريمي- سيف المعمري

استقبلت المديرية العامة للتربية والتعليم في محافظة البريمي وفدا من اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم يضم كلا من يونس بن جميل النعماني رئيس قسم الثقافة باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، وبدر بن ناصر الجابري رئيس قسم برامج الشباب بدائرة المدارس المنتسبة اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم.

وقام وفد اللجنة بتقييم كل من مدرسة حفصة بنت سيرين للتعليم الأساسي (5- 9)، ومدرسة عزان بن قيس للبنين الصفوف (10- 12).

وهدفت الزيارة إلى متابعة وتقييم أبرز المشاريع والبرامج التي تنفذها المدارس ومتابعة مشاريع التوأمة التي تنفذها المدارس العُمانية مع نظيراتها في الدول الشقيقة والصديقة، وتطبيق مشروع نهج المدرسة المتكاملة للتغير المناخي، إضافة إلى تقييم تنفيذ المدارس المنتسبة لليونيسكو لمبادرة «تراثنا مستقبلنا»، ومدى تفعيل الشراكات مع المعلمين والطلبة وأولياء الأمور والقطاعات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

ونبعت فكرة «مبادرة تراثنا مستقبلنا» من منطلق تفعيل أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتراث الثقافي؛ حيث تسعى منظمة اليونيسكو إلى ترسيخ الثقافة في سياسات التنمية لتحقيق تنمية شاملة وعادلة تتمحور حول الإنسان، وتهدف المبادرة إلى تعزيز المعارف والمهارات والقيم المتعلقة بالتراث والثقافة، وحشد طاقات الشباب التطوعية لصون المواقع التراثية والمواقع المسجلة على قائمة التراث العالمي في السلطنة، إضافة إلى إعداد جيل يتحمل مسئولية المحافظة على الموروثات الثقافية وتعزيزها.

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