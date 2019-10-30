"إثراء" تختتم فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية

مسقط – الرؤية

تنتهي اليوم فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019 الذي نظمته الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العُمانيّة (إثراء) على مدى 5 أيام، بحضور عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والمهتمّين من القطاعين العام والخاص، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض-مسقط.

وتضمّنت فعاليات الأسبوع 5 ورش عمل بمشاركة عدد من المعنيين والخبراء في مجال التصدير، لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بالتصدير وسياساته للوصول إلى أسواق العالم.

وقال سعيد المغيري، أحد المشاركين في أسبوع الصادرات العمانية إنَّ حضور هذه الورش مهم جدًا لتوجيه الشركات الراغبة في دخول سوق التصدير العالمي، ونقل منتجاتهم من مرحلة الإنتاج المحلي إلى مرحلة التسويق العالمي، وقد استفدت من المشاركة ليس على الجانب المعرفي فحسب، بل في تبادل المعلومات ووجهات النظر والاستفادة من خبرات المتحدثين والمشاركين.

وهدف أسبوع الصادرات العُمانيّة إلى مساعدة المشاركين من رواد الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة إلى تطوير أعمالهم وتعزيز منتجاتهم، وتجاوز العقبات المحتملة في عمليّة التصدير، وتحقيق عائد أكبر، وقاعدة أوسع من الأسواق والمستهلكين، وهي فرصة لتشجيع المزيد من الشركات العمانية على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التصدير للعالم.