أمسية اقتصادية حول قطاع التصنيع في ختام فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019

مسقط - الرؤية

تنتهي اليوم فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019 الذي نظمته الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العُمانيّة "إثراء" على مدى 5 أيام، بحضور عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والمهتمّين من القطاعين العام والخاص، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض-مسقط.

وتضمّنت فعاليات الأسبوع 5 ورش عمل بمشاركة عدد من المعنيين والخبراء في مجال التصدير، لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بالتصدير وسياساته للوصول إلى أسواق العالم. وركّزت ورش العمل على عدة مواضيع منها: أساسيات التصدير وإجراءاته، وتطوير منتجات جديدة، والمعايير والمواصفات المهمّة في المنتج المصدّر، ووضع استراتيجية رقمية دولية للمنتجات، والتسويق الالكتروني، وسوق الإبداع العالمي، وتأسيس علامة تجارية دولية، وأهمية العلامة التجارية والتعبئة والتغليف للمنتجات.

وإلى جانب ورش العمل نظّمت إثراء أمسية اقتصادية مصاحبة لأسبوع الصادرات العُمانية بعنوان: "قطاع التصنيع بين التصور والواقع" شارك فيها عددٌ من الخبراء والمعنيين بالقطاع. وناقشت التحديات التي تواجه قطاع التصنيع في السلطنة، ونظرة الشباب والمجتمع للوظائف في هذا القطاع، ومستقبل القطاع في ظلّ الثورة التقنيّة العالميّة.

وقال سعيد المغيري، أحد المشاركين في أسبوع الصادرات العمانية إنّ حضور هذه الورش مهم جدًا لتوجيه الشركات الراغبة في دخول سوق التصدير العالمي، ونقل منتجاتهم من مرحلة الإنتاج المحلي إلى مرحلة التسويق العالمي، وقد استفدت من المشاركة ليس على الجانب المعرفي فحسب، بل في تبادل المعلومات ووجهات النظر والاستفادة من خبرات المتحدثين والمشاركين.

ومن جانبها، أكّدت المهندسة فرحة الكندي، إحدى المشاركات في أسبوع الصادرات العمانية أهميّة ورش العمل قائلةً: ساعدتني ورش العمل المخصصة هذه في التخطيط الجيّد لبدء عملية التصدير، والتعرف على الأسواق التي يمكن أن أبدأ بتصدير منتجاتي إليها، علاوةً على تبادل المعارف والخبرات مع زملائي المشاركين، وتلقي التوجيهات من المتحدثين في الورشة. وأشكر القائمين على تنظيم أسبوع الصادرات العمانية 2019.

وهدف أسبوع الصادرات العُمانيّة إلى مساعدة المشاركين من رواد الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة إلى تطوير أعمالهم وتعزيز منتجاتهم، وتجاوز العقبات المحتملة في عمليّة التصدير، وتحقيق عائد أكبر، وقاعدة أوسع من الأسواق والمستهلكين، وهي فرصة لتشجيع المزيد من الشركات العمانية على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التصدير للعالم.