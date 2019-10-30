الأربعاء, 30 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
32 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

لمناقشة تحديات ومستقبل القطاع في ظل الثورة التقنية العالمية

أمسية اقتصادية حول قطاع التصنيع في ختام فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

أمسية اقتصادية حول قطاع التصنيع في ختام فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019

مسقط - الرؤية

 

تنتهي اليوم فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019 الذي نظمته الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العُمانيّة "إثراء" على مدى 5 أيام، بحضور عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة والمهتمّين من القطاعين العام والخاص، وذلك في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض-مسقط.

وتضمّنت فعاليات الأسبوع 5 ورش عمل بمشاركة عدد من المعنيين والخبراء في مجال التصدير، لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بالتصدير وسياساته للوصول إلى أسواق العالم. وركّزت ورش العمل على عدة مواضيع منها: أساسيات التصدير وإجراءاته، وتطوير منتجات جديدة، والمعايير والمواصفات المهمّة في المنتج المصدّر، ووضع استراتيجية رقمية دولية للمنتجات، والتسويق الالكتروني، وسوق الإبداع العالمي، وتأسيس علامة تجارية دولية، وأهمية العلامة التجارية والتعبئة والتغليف للمنتجات.

وإلى جانب ورش العمل نظّمت إثراء أمسية اقتصادية مصاحبة لأسبوع الصادرات العُمانية بعنوان: "قطاع التصنيع بين التصور والواقع" شارك فيها عددٌ من الخبراء والمعنيين بالقطاع. وناقشت التحديات التي تواجه قطاع التصنيع في السلطنة، ونظرة الشباب والمجتمع للوظائف في هذا القطاع، ومستقبل القطاع في ظلّ الثورة التقنيّة العالميّة.

وقال سعيد المغيري، أحد المشاركين في أسبوع الصادرات العمانية إنّ حضور هذه الورش مهم جدًا لتوجيه الشركات الراغبة في دخول سوق التصدير العالمي، ونقل منتجاتهم من مرحلة الإنتاج المحلي إلى مرحلة التسويق العالمي، وقد استفدت من المشاركة ليس على الجانب المعرفي فحسب، بل في تبادل المعلومات ووجهات النظر والاستفادة من خبرات المتحدثين والمشاركين.

ومن جانبها، أكّدت المهندسة فرحة الكندي، إحدى المشاركات في أسبوع الصادرات العمانية أهميّة ورش العمل قائلةً: ساعدتني ورش العمل المخصصة هذه في التخطيط الجيّد لبدء عملية التصدير، والتعرف على الأسواق التي يمكن أن أبدأ بتصدير منتجاتي إليها، علاوةً على تبادل المعارف والخبرات مع زملائي المشاركين، وتلقي التوجيهات من المتحدثين في الورشة. وأشكر القائمين على تنظيم أسبوع الصادرات العمانية 2019.

وهدف أسبوع الصادرات العُمانيّة إلى مساعدة المشاركين من رواد الأعمال في المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة إلى تطوير أعمالهم وتعزيز منتجاتهم، وتجاوز العقبات المحتملة في عمليّة التصدير، وتحقيق عائد أكبر، وقاعدة أوسع من الأسواق والمستهلكين، وهي فرصة لتشجيع المزيد من الشركات العمانية على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التصدير للعالم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

28 أكتوبر 2019

"إثراء" واقع وتحديات قطاع التصنيع ضمن "أسبوع الصادرات العمانية".. غدًا

المزيد

29 أكتوبر 2019

5 ورش حول مستجدات إستراتيجيات التسويق ضمن فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019

المزيد

01 ديسمبر 2018

15 حلقة عمل تخصصية ضمن فعاليات أسبوع الصادرات العمانية

المزيد

15 أكتوبر 2019

الريامية تشارك بورقة عمل في أسبوع الصادرات العمانية.. 27 أكتوبر

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"كيار" يتراجع إلى إعصار من الدرجة الأولى.. و"الصحة" ترفع جاهزية الخدمات

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 4 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

انحراف "كيار" باتجاه الجنوب الغربي .. وتشكل حالة مدارية جديدة في بحر العرب

المحليات - أخبار

توقيع حزمة من المبادرات التنموية مع انطلاق المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

مبادرات الرؤية - المنتدى العماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية

هطول أمطار على جنوب الشرقية .. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج في بحر عمان وبحر العرب

المحليات - أخبار

آخر تحديث للإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة