"غرفة ظفار" تسيّر وفدا تجاريا إلى إيطاليا

صلالة - الرؤية

تسيّر غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع محافظة ظفار وفدا تجاريا لجمهورية إيطاليا خلال الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر برئاسة المهندس حسين بن حثيث بن معيوف البطحري رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة ظفار، وذلك لزيارة الشركات والمصانع والاطلاع على التجارب الإيطالية في عدة قطاعات تشمل السياحة والتعدين والموانئ والصناعة والاستثمار.

وأوضح المهندس حسين بن حثيث البطحري رئيس الوفد أنّ زيارة الوفد إلى جمهورية إيطاليا تأتي ضمن خطة فرع الغرفة لهذا العام لدعم مؤسسات القطاع الخاص وخاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على تجارب وخبرات الشركات الإيطالية في مجال تنمية الأعمال وإيجاد علاقات واستثمارات مشتركة.

وتهدف الزيارة إلى تعريف أصحاب الأعمال بفرص التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وسيقوم الوفد بزيارة الشركات والمصانع، كما سيتمكّن المشاركون في الوفد التجاري من عقد لقاءات ثنائية في جلسات مفتوحة مع رجال الأعمال الإيطاليين. وستسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للمشاركين من خلال اطلاعهم على أحدث الوسائل والتقنيات في الشركات التي سيزورها الوفد. ويضم الوفد ممثلين عن عدة مؤسسات كالمنطقة الحرة بصلالة وميناء صلالة ومطارات عمان والقطاع السياحي لنقل الخبرات إلى السلطنة.