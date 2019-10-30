تطبيق جديد من "عُمان العربي" لبرنامج المكافآت

مسقط – الرؤية

أطلق بنك عُمان العربي تطبيقاً ذكياً جديداً لعملائه من حملة بطاقات الائتمان، مخصصاً لحساب نقاط المكافآت التي يحصلون عليها عند استخدامهم لبطاقاتهم، كما يمكن لهم استخدام هذه النقاط في التسوق أو حجز تذاكر السفر أو الفنادق وغيرها مع الحصول على خصومات حصرية لدى أكثر من 150 علامة تجارية رائدة في السلطنة تتنوع بين الهايبرماركت، ومحلات الملابس الجاهزة، والفنادق ، والمطاعم الراقية، أو محلات بيع الإلكترونيات الشهيرة.

وقال رشاد بن جعفر الشيخ، نائب رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد: يعمل البنك منذ سنوات على تطوير بنيته الأساسية الرقمية وإضافة المزيد من المنتجات والخدمات الرائدة بهدف تعزيز القيمة المضافة لعملائه. وجاء إطلاق تطبيق مكافآت بنك عُمان العربي ليقدم تسهيلات حصرية لعملائنا لدى كبريات العلامات التجارية في السلطنة، والتي تم اختيارها بشكل دقيق لتشكل إضافة ذات قيمة للعميل، حيث نجد مراكز الهايبر ماركت، ومحلات بيع الأجهزة الإلكترونية، ومحلات بيع الملابس، إلى جانب عدد من أرقى الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها، بحيث نضمن استفادة العميل وتعزيز تجربته الشاملة مع بنك عُمان العربي.

ويتوفر تطبيق مكافآت بنك عُمان العربي على كلٍ من منصتي أندرويد وآبل ستور، ويمكن تحميله مجاناً، وبعد أن يقوم العميل بتسجيل بياناته سيكون بإمكانه متابعة رصيده من نقاط المكافآت وكيفية الاستفادة منه أو استعادة قيمته نقداً. كما يمتاز التطبيق الجديد بخاصية النفاذ عبر المؤشرات الحيوية (بصمة الوجه أو الإصبع) والتي تسهل على المستخدم التعامل مع التطبيق بدون الحاجة إلى كلمة مرور.

وأضاف رشاد الشيخ: نعمل في إدارة الخدمات المصرفية للأفراد على توفير أقصى قدر من الاستفادة للعميل، سواء من خلال منحه فرصاً حصرية وخصومات مغرية، أو من خلال توفير الوقت الذي يتطلبه لإنجاز معاملاته اليومية بحيث يتفرغ أكثر للاستمتاع بوقته مع أفراد عائلته وإضافة أسلوب حياة جديد.