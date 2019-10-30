"السياحة" تشارك في 5 معارض دولية وتنظم فعاليات محلية للترويج للقطاع

مسقط - الرؤية

تشارك السلطنة ممثلة بوزارة السياحة في 5 من المعارض السياحية العالمية، وتنظم برامج ترويجية في عدد من الدول المصدرة للسياحة، وذلك إطار جهودها الهادفة الى الترويج للمقومات والخدمات السياحية التي تزخر بها السلطنة وزيادة حصة الشركات والمؤسسات السياحية والمنشآت الفندقية.

ومن أبرز المعارض السياحية الدولية التي تشارك بها السلطنة سوق السفر في لندن وبورصة سوق السفر والسياحة ببرلين، بالإضافة إلى تنظيم حلقات عمل سياحية، وفعاليات في عدد من الأسواق المصدرة للسياحة بهدف استكشاف الأسواق المصدرة للسياحة.

وقال أنور بن سعيد البلوشي مدير الفعاليات بالإنابة بوزارة السياحة إنّ تواجد السلطنة في المحافل السياحية الدولية أمر ذو أهمية لإضفاء المزيد من الترويج في مناسبات سياحية عالمية حيث تستقطب هذه المحافل أعدادًا كبيرة من العارضين والزوار من مختلف دول العالم يمثلون صناع السياحة في العالم. وأضاف أنّ الوزارة ستختتم مشاركاتها في المعارض الخارجية هذا العام بالمشاركة في معرض سوق السفر العالمي خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر بمشاركة أكثر من 21 مؤسسة سياحية بينها عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتابع البلوشي أنّ السلطنة تشارك بمعرض بورصة السفر العالمي في برلين في عام 2020؛ حيث تم اختيار السلطنة شريكا رسميا في بورصة برلين 2020. وأضاف البلوشي أنّ وزارة السياحة ستنظم حلقات عمل متنقلة في ميونخ وفرانكفورت بألمانيا يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، إضافة إلى تنظيم أربع فعاليات سياحية داخلية متنوعة، وذلك لإثراء الموسم السياحي الشتوي والاستفادة من هذا الفعاليات في الترويج للسياحة في السلطنة. وأشار إلى أنّ بعض المعارض يصل عدد العارضين بها إلى أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة.

وتأتي مشاركة السلطنة في المعارض الدولية بهدف التعريف والترويج عن المنتجات والخدمات السياحية الجديدة بالسلطنة، وزيادة حصة الشركات والمؤسسات العمانية في الأسواق المستهدفة، وتعزيز وتحسين العلاقات مع المؤسسات السياحية العمانية والوكلاء في الأسواق السياحية، وتعزيز صورة السلطنة في الأسواق الخارجية، كما تهدف مشاركة السلطنة في المعارض الدولية إلى استهداف عملاء محتملين جدد من قبل الشركات السياحية العمانية، إضافة إلى حضور ورش العمل والمؤتمرات التي تقام على هامش فترة إقامة المعرض. وأشار البلوشي إلى أن السلطنة ستشارك في حوالي 5 معارض سياحية دولية خلال العام المقبل 2020 وهي: معرض بورصة السفر العالمي ITB، وسوق السفر العربي ATM، وسي تريد لسياحة السفن، وسياحة الحوافز والمؤتمرات IMEX، وسوق السفر العالمي WTM، كما ستشارك السلطنة في 3 حلقات عمل متنقلة في الصين والسعودية وروسيا. وفي إطار الفعاليات الداخلية التي تنظمها وزارة السياحة للترويج للموسم الشتوي، قال البلوشي إنّ الوزارة بصدد إقامة معرض للتخييم للشركات السياحية المتخصصة في الرحلات والتخييم، موضحا أنّه ستقام فعالية المخيم الفلكي في 26 ديسمبر، بالتعاون مع الجمعية العمانية الفلكية لمشاهدة ظاهرة فلكية تسمى "كسوف الشمس الحلقي" وهي ظاهرة فلكية نادرة لم تحدث منذ 118 عاما، ولن تتكرر قبل 83 عاما، والتي بجانب روعتها وأهميتها العلمية تمثل عامل جذب سياحي للدول التي تحظى بفرصة مشاهدة هذا العرض السماوي المذهل، وفي 26 ديسمبر المقبل سيحدث في سماء السلطنة كسوفا حلقيا وسيشاهد من رقعة واسعة من أرض السلطنة، ويتدفق كثير من السياح من الخارج لمشاهدة هذه الظاهرة التي تستمر تقريبا لمدة دقيقتين، وستكون هناك فعاليات مصاحبة للمخيم كالمحاضرات والمسابقات المتعلقة بعلم الفلك.

وبيّن البلوشي أنّه سيقام مهرجان للمأكولات "Muscat Eat 3" في نسخته الثانية لإحياء المأكولات الشعبية والتقليدية العُمانية، إلى جانب العديد من الأطباق الشهية من كافة أنحاء العالم، إضافة إلى مهرجان العربات الأكل المتنقلة وسيستمر لمدة ثلاثة أيام من 28-30 من شهر نوفمبر.