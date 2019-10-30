يا حالةَ الضَّمِ في تيهٍ وعن رَشدِ!!

د. ريم سليمان الخش| باريس

أقُدرة الحب فاقت قدرة العدد

حتى حسبتك فوق المال والولد؟

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حتى قرأتك معنى الوجد في لغة

فيها الشعور كنبض الروح في الجسد

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فيها المجاز فصولٌ في تقلّبه

يُنقّلُ الدمع بين السعد والكمد !

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لكنْ وجودك تنقيطٌ لأحرفها !!

كأنْ يُبدّل من رعدٍ إلى رغّد

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نبضي الذبيح على وقْفٍ بمعجمه

من فهرس العدّ حتى آخر الرفَد

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يارعشة السطر في شرح للذته !

يا حالة الضم في تيهٍ وعن رشد!!

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يا أحرف العطف والتنهيد مبتدأ

عن حرقة الوصل في الشقين لم تزِد!!

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في أحرف النهي في فعل يُراودها

وحاله الشوقُ لولا الشوق لم يفد

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في فاعل الخير في قلب يُجمعنا

وعلة العشق لا تُخفى على أحد!!

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هذا فؤادك مجزوم تمرّده

وقلبي ال ...ثار ...لم يحصد سوى النكد!

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كأن حاليَ مصلوبٌ بعلته

وحبك الفعل .... في الأحشاء كالوتد

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ونزفيَ الحبر شلالٌ ولذّته

بنكهة الوجد فوق الوصف والعدد!!