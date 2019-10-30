يا حالةَ الضَّمِ في تيهٍ وعن رَشدِ!!

د. ريم سليمان الخش| باريس
أقُدرة الحب فاقت قدرة العدد
حتى حسبتك فوق المال والولد؟
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حتى قرأتك معنى الوجد في لغة
فيها الشعور كنبض الروح في الجسد
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فيها المجاز فصولٌ في تقلّبه
يُنقّلُ الدمع بين السعد والكمد !
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لكنْ وجودك تنقيطٌ لأحرفها !!
كأنْ يُبدّل من رعدٍ إلى رغّد
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نبضي الذبيح على وقْفٍ بمعجمه
من فهرس العدّ حتى آخر الرفَد
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يارعشة السطر في شرح للذته !
يا حالة الضم في تيهٍ وعن رشد!!
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يا أحرف العطف والتنهيد مبتدأ
عن حرقة الوصل في الشقين لم تزِد!!
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في أحرف النهي في فعل يُراودها
وحاله الشوقُ لولا الشوق لم يفد
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في فاعل الخير في قلب يُجمعنا
وعلة العشق لا تُخفى على أحد!!
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هذا فؤادك مجزوم تمرّده
وقلبي ال ...ثار ...لم يحصد سوى النكد!
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كأن حاليَ مصلوبٌ بعلته
وحبك الفعل .... في الأحشاء كالوتد
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ونزفيَ الحبر شلالٌ ولذّته
بنكهة الوجد فوق الوصف والعدد!!