السيّد فهد يؤكد أهمية إبراز الصورة الحقيقية للإسلام عالميًا

◄ فهد بن محمود: السلطنة مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني

مسقط - العمانية

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أمس، أصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركين في الاجتماع الخامس الذي تستضيفه السلطنة.

وأعرب سموّه عن تقدير السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- للجهود الخيَرة التي تبذل في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدًا سموّه أهمية إبراز الصورة الحقيقية للإسلام على المستوى العالمي، واحترام هذا الدين الحنيف للغير. وتناول الحديث خلال المقابلة القضايا التي تهم العالم الإسلامي لمواجهة حملات الكراهية والتعصب وإرساء مبادئ العدل والمساواة بين الناس جميعا.

وأعرب أصحاب المعالي الضيوف عن أهمية هذا الاجتماع وما استمعوا إليه خلال تواجدهم من أفكار تعزز كافة الجهود المبذولة في هذا المسار، مشيدين بالسياسة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- ودور جلالته في كل ما يهدف إلى المزيد من التعارف والتقارب بين الأديان.

ورفع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة اختتام أعمال الاجتماع الخامس.

أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لما لقوه والوفود المشاركة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدهم الثاني، داعين المولى جلّت قدرته أن يحفظ جلالته ويمد في عمره ويمتعه بالصحة والسعادة وأن يديم على عُمان وشعبها الرخاء والتقدم في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

ومن جهة أخرى، استقبل صاحب السمو السيّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس سعادة الدكتور تيسير فرحات سفير دولة فلسطين لدى السلطنة؛ حيث سلّم سموه رسالة خطية من دولة الدكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء بدولة فلسطين تتضمن نقل تحيات القيادة الفلسطينية وتمنياتهم الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-. وتناول الحديث خلال المقابلة المساعي الحميدة المبذولة لنصرة القضية الفلسطينية وتعزيز الصمود الفلسطيني، إضافة إلى استعراض المستجدات الراهنة على الساحة الإقليمية. وقد أكّد صاحب السمو السيّد فهد بن محمود آل سعيد استمرار السلطنة في دعمها للقضية الفلسطينية من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب سعادة السفير الفلسطيني عن تقدير بلاده لمواقف السلطنة الداعمة للشعب الفلسطيني والتي تعكس حرصها الدائم على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة حفاظا على مكتسبات شعوبها.