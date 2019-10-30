الأربعاء, 30 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

شكر وعرفان للمقام السامي من وزراء الأوقاف الخليجيين

السيّد فهد يؤكد أهمية إبراز الصورة الحقيقية للإسلام عالميًا

الأربعاء 30 أكتوبر 2019 08:57 ص بتوقيت مسقط

السيّد فهد يؤكد أهمية إبراز الصورة الحقيقية للإسلام عالميًا

◄ فهد بن محمود: السلطنة مستمرة في دعم الشعب الفلسطيني

مسقط - العمانية

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أمس، أصحاب المعالي وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية والدينية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركين في الاجتماع الخامس الذي تستضيفه السلطنة.

وأعرب سموّه عن تقدير السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- للجهود الخيَرة التي تبذل في مجالات الأوقاف والشؤون الدينية لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدًا سموّه أهمية إبراز الصورة الحقيقية للإسلام على المستوى العالمي، واحترام هذا الدين الحنيف للغير. وتناول الحديث خلال المقابلة القضايا التي تهم العالم الإسلامي لمواجهة حملات الكراهية والتعصب وإرساء مبادئ العدل والمساواة بين الناس جميعا.

وأعرب أصحاب المعالي الضيوف عن أهمية هذا الاجتماع وما استمعوا إليه خلال تواجدهم من أفكار تعزز كافة الجهود المبذولة في هذا المسار، مشيدين بالسياسة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم- أبقاه الله- ودور جلالته في كل ما يهدف إلى المزيد من التعارف والتقارب بين الأديان.

ورفع أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولون عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس برقية شكر وعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- بمناسبة اختتام أعمال الاجتماع الخامس.

أعربوا فيها عن أسمى آيات الشكر والعرفان لما لقوه والوفود المشاركة من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة في بلدهم الثاني، داعين المولى جلّت قدرته أن يحفظ جلالته ويمد في عمره ويمتعه بالصحة والسعادة وأن يديم على عُمان وشعبها الرخاء والتقدم في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

ومن جهة أخرى، استقبل صاحب السمو السيّد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء أمس سعادة الدكتور تيسير فرحات سفير دولة فلسطين لدى السلطنة؛ حيث سلّم سموه رسالة خطية من دولة الدكتور محمد أشتيه رئيس الوزراء بدولة فلسطين تتضمن نقل تحيات القيادة الفلسطينية وتمنياتهم الطيبة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه-. وتناول الحديث خلال المقابلة المساعي الحميدة المبذولة لنصرة القضية الفلسطينية وتعزيز الصمود الفلسطيني، إضافة إلى استعراض المستجدات الراهنة على الساحة الإقليمية. وقد أكّد صاحب السمو السيّد فهد بن محمود آل سعيد استمرار السلطنة في دعمها للقضية الفلسطينية من أجل استعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعرب سعادة السفير الفلسطيني عن تقدير بلاده لمواقف السلطنة الداعمة للشعب الفلسطيني والتي تعكس حرصها الدائم على استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة حفاظا على مكتسبات شعوبها.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

30 أكتوبر 2019

نشر الصورة الصحيحة للإسلام

المزيد

18 مايو 2016

تسريب الصورة الحقيقية لهاتف "آي فون 7"

المزيد

17 مايو 2015

الصورة الحقيقية لمسابقة (TIMSS)

المزيد

25 أكتوبر 2015

الحراصي: تجهيزات متكاملة لنقل الصورة الحقيقية للانتخابات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هطول أمطار على جنوب الشرقية .. وتحذيرات من ارتفاع الأمواج في بحر عمان وبحر العرب

المحليات - أخبار

آخر تحديث للإعصار المداري في بحر العرب

المحليات - أخبار

"التعدين" تطرح 34 فرصة استثمارية متاحة لرواد الأعمال في "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات الإعصار المداري "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الأديب غصن بن هلال العبري: السلطنة حالها أفضل من دول كثيرة.. والمستقبل واعد

قضايا محلية - حوارات

الجلسة الإجرائية لمجلس الشورى .. الأحد

عمان - الدولة والشورى

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة