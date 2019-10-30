ظفار يفوز على الرستاق في مباراة ضعيفة فنيا .. وفارس العاصمة يُزيح السويق نحو القاع

الرؤية – وليد الخفيف

نجح فريق ظفار في تحقيق الفوز بهدفين دون رد على الرستاق، في الجولة السابعة من الدوري، ليرفع رصيده إلى 11 نقطة من 6 مباريات ويتبقى له مباراة مُؤجلة، فيما تجمد رصيد الرستاق عند 8 نقاط.

انتهى شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي في كل شيء، وسط أداء ضعيف من الفريقين، فاختفت السرعات والالتحامات والضغط على حامل الكرة، وتمريرات خاطئة بلا عنوان.

ومع انطلاق الشوط الثاني تحسن أداء ظفار قليلاً، وواصل الرستاق اعتماده على الحالة الدفاعية دون شكل هجومي، وسعى التونسي يامن الزلفاني مدرب ظفار لتنشيط هجومه فأشرك رائد إبراهيم والكويتي ظلال جازع الذي نجح من أول لمسة له في الحصول على ركلة جزاء نفذها هوجو لوبيز في الدقيقة 63، ومن نفس المكان نال علي سالم ركلة جزاء ثانية لظفار في الدقيقة 78، ترجمها البديل طلال جازع لهدف ثانٍ.

وعلى مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، عمق مسقط جراح السويق بالفوز عليه بهدفين دون رد، ليرفع فارس العاصمة رصيده إلى 10 نقاط، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 4 نقاط.

وانتظر مسقط حتى الدقيقة 78 عندما أحرز إيتوراسين الهدف الأول، قبل أن يُعزز لاوسن بيكاي تقدم فريقه محرزا الهدف الثاني.