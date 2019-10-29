5 ورش حول مستجدات إستراتيجيات التسويق ضمن فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019

مسقط - الرؤية

تُواصل الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العُمانيّة (إثراء) تنظيم فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019، بحضور عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، والمهتمّين من القطاعين العام والخاص، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

ويقدِّم الورش البروفيسور بيتر فورد من جامعة نوتنغهام ترينت، وأنجيلا هوبس من شركة تريتك المحدودة، ود. بشاير الريامي استشارية ابتكار الأغذية والمشروبات من مركز الابتكار الصناعي.

وشهد اليوم الأول تنظيم ورشة حول أساسيات التصدير، وكيف تنخرط الشركات العمانية في عالم التصدير والخطط التي يجب الإعداد لها لدخول الأسواق المستهدفة. وتناولت الورشه الثانية كيفية تطوير المنتج الجديد والمراحل الأساسية في دورة المنتجات لمعرفة الوقت الملائم لبدء عملية التطوير، واتخاذ أفضل القرارات بشأن الاستثمار، ووضع الميزانية المناسبة، وكيفية تكوين فريق التطوير وإدارة المشروع بأكمله.

كما عقدت جلسة لمناقشة وبحث تطوير أفكار جديدة ذات صلة بالمنتجات وسبل تكييف المنتجات حتى تلائم احتياجات السوق العالمي، وتحديد سعر المنتج الجديد بدقة، وتجربة المنتجات الجديدة.

ويتضمَّن أسبوع الصادرات العُمانيّة 5 ورش عمل متنوّعة، يُشارك في تنفيذها عددٌ من الخبراء والمختصّين والأكاديميّين المحليين والدوليين؛ لمناقشة الموضوعات المتعلّقة بأساسيّات التصدير وإجراءاته، وإستراتيجيّات التسويق الدولي، وتأثير التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونيّة...وغيرها من المواضيع؛ بهدف مساعدة المشاركين على تطوير أعمالهم وتعزيز منتجاتهم، وتجاوز العقبات المحتملة في عمليّة التصدير، وتحقيق عائدٍ أكبر، وقاعدةٍ أوسع من الأسواق والمستهلكين، وهي فرصة لتشجيع المزيد من الشركات العمانية على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التصدير للعالم. كما تتضمَّن فعاليات أسبوع الصادرات العُمانيّة تنظيم حلقة نقاشيّة خاصّة بعنوان "قطاع التصوّر والواقع"، وتناقش التحديات التي تواجه قطاع التصنيع في السلطنة، ونظرة الشباب والمجتمع للوظائف في القطاع، ومستقبل القطاع في ظلّ الثورة التقنيّة العالميّة.