الثلاثاء, 29 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

5 ورش حول مستجدات إستراتيجيات التسويق ضمن فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:19 م بتوقيت مسقط

5 ورش حول مستجدات إستراتيجيات التسويق ضمن فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019

مسقط - الرؤية

تُواصل الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات العُمانيّة (إثراء) تنظيم فعاليات أسبوع الصادرات العُمانية 2019، بحضور عدد من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسّطة، والمهتمّين من القطاعين العام والخاص، في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.

ويقدِّم الورش البروفيسور بيتر فورد من جامعة نوتنغهام ترينت، وأنجيلا هوبس من شركة تريتك المحدودة، ود. بشاير الريامي استشارية ابتكار الأغذية والمشروبات من مركز الابتكار الصناعي.

وشهد اليوم الأول تنظيم ورشة حول أساسيات التصدير، وكيف تنخرط الشركات العمانية في عالم التصدير والخطط التي يجب الإعداد لها لدخول الأسواق المستهدفة. وتناولت الورشه الثانية كيفية تطوير المنتج الجديد والمراحل الأساسية في دورة المنتجات لمعرفة الوقت الملائم لبدء عملية التطوير، واتخاذ أفضل القرارات بشأن الاستثمار، ووضع الميزانية المناسبة، وكيفية تكوين فريق التطوير وإدارة المشروع بأكمله.

كما عقدت جلسة لمناقشة وبحث تطوير أفكار جديدة ذات صلة بالمنتجات وسبل تكييف المنتجات حتى تلائم احتياجات السوق العالمي، وتحديد سعر المنتج الجديد بدقة، وتجربة المنتجات الجديدة.

ويتضمَّن أسبوع الصادرات العُمانيّة 5 ورش عمل متنوّعة، يُشارك في تنفيذها عددٌ من الخبراء والمختصّين والأكاديميّين المحليين والدوليين؛ لمناقشة الموضوعات المتعلّقة بأساسيّات التصدير وإجراءاته، وإستراتيجيّات التسويق الدولي، وتأثير التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونيّة...وغيرها من المواضيع؛ بهدف مساعدة المشاركين على تطوير أعمالهم وتعزيز منتجاتهم، وتجاوز العقبات المحتملة في عمليّة التصدير، وتحقيق عائدٍ أكبر، وقاعدةٍ أوسع من الأسواق والمستهلكين، وهي فرصة لتشجيع المزيد من الشركات العمانية على اتخاذ الخطوات الأولى نحو التصدير للعالم. كما تتضمَّن فعاليات أسبوع الصادرات العُمانيّة تنظيم حلقة نقاشيّة خاصّة بعنوان "قطاع التصوّر والواقع"، وتناقش التحديات التي تواجه قطاع التصنيع في السلطنة، ونظرة الشباب والمجتمع للوظائف في القطاع، ومستقبل القطاع في ظلّ الثورة التقنيّة العالميّة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

01 ديسمبر 2018

15 حلقة عمل تخصصية ضمن فعاليات أسبوع الصادرات العمانية

المزيد

15 أكتوبر 2019

الريامية تشارك بورقة عمل في أسبوع الصادرات العمانية.. 27 أكتوبر

المزيد

05 ديسمبر 2018

"أسبوع الصادرات العمانية"يواصل تعزيز مهارات رواد الأعمال

المزيد

26 أكتوبر 2019

"إثراء" تدشن أسبوع الصادرات العمانية في مركز عُمان للمؤتمرات والمعارض

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التعدين" تطرح 34 فرصة استثمارية متاحة لرواد الأعمال في "ابدأ مشروعك"

الاقتصاد - محلي

آخر تطورات الإعصار المداري "كيار" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الأديب غصن بن هلال العبري: السلطنة حالها أفضل من دول كثيرة.. والمستقبل واعد

قضايا محلية - حوارات

الجلسة الإجرائية لمجلس الشورى .. الأحد

عمان - الدولة والشورى

بالفيديو.. جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تراجع تصنيف الإعصار المداري "كيار" الى الدرجة الثالثة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

بث مباشر لانتخابات مجلس الشورى 2019

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

تطور "سريع" في الإعصار المداري "كيار" .. و"الدرجة الخامسة" تقترب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الأرصاد" تحذر من ارتفاع الأمواج .. وخبراء: "كيار" ثاني أقوى إعصار بعد "جونو" في بحر العرب

المحليات - أخبار

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة