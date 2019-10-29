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شراكة بين "جيوتك" و"بي.بي عُمان" لتمويل مشروع بحثي متعدد الأغراض

الثلاثاء 29 أكتوبر 2019 08:08 م بتوقيت مسقط

شراكة بين "جيوتك" و"بي.بي عُمان" لتمويل مشروع بحثي متعدد الأغراض

مسقط - الرؤية

وقَّعتْ الجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عمان "جيوتك" و"بي.بي عُمان"، اتفاقية تمويل لمشروع بحثي متعدد الأغراض يتعلق بألواح الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة من خلال منصة إيجاد؛ بهدف تعزيز التعاون في البحث والتطوير بين الصناعة والأوساط الأكاديمية في سلطنة عُمان. ووقع عن الجامعة البروفيسور مايكل موديغيل رئيس الجامعة الألمانية، وعن الشركة يوسف العجيلي رئيس "بي.بي عُمان".

وأقيم حفل التوقيع على هامش فعاليات منتدى إيجاد الثاني للقيادة، تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، وحضره العديد من المسؤولين التنفيذيين والباحثين من مختلف المؤسسات الصناعية والأكاديمية في السلطنة.

وتركِّز المرحلة الأولى من المشروع على دراسة تأثير بارامترات الطقس مثل درجة الحرارة والظل والرطوبة والرياح والتلوث على الألواح الكهروضوئية التي تعتبر وسيلة لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق تحويل الإشعاع الشمسي إلى كهرباء مباشرة باستخدام أشباه موصلات تحمل اثر الضوئية. وفي المرحلة الثانية، سيركز الفريق على إنشاء منظف آلي يعمل على معالجة الآثار الضارة للتلوث لإنتاج طاقة أكثر استقرارًا.

وقال البروفيسور موديغيل رئيس الجامعة الألمانية: لا يمكن تحقيق أفضل إنتاج للطاقة للألواح الكهروضوئية في سلطنة عمان دون تقييم فقدان الطاقة الناتج عن الظروف المناخية المحلية. ونشعر بمسؤولية كبيرة عن نجاح هذه الشراكة والتي تعنى بالقيمة المحلية المضافة مع شركة بي.بي-عُمان.

من جانبه، قال المهندس يوسف بن محمد العجيلي: نفخر بشراكتنا مع جيوتك؛ حيث إنها تتماشى مع رؤيتنا الإستراتيجية لدعم البحث والتطوير في قطاع الطاقة، وهي جزء من مساهمتنا لدعم القيمة المحلية المضافة للسلطنة. وتؤكد هذه الشراكة التوافق بين القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية التي يمكن أن تحقق تقدمًا كبيرًا في مخرجات البحوث، وتُسهم في معالجة موضوع محدد يتعلق بالطاقة الشمسية؛ وبالتالي المساعدة في أجندة الطاقة الخضراء.

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