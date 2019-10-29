"التقنية العُليا" تزف 2047 خريجا وخريجة من حملة البكالوريوس والدبلوم المُتقدم والدبلوم

مسقط - الرؤية

احتفلت الكُلية التقنية العُليا بتخريج الفوج الأول من دفعة 2018/2019 من طلبتها وطالباتها، وقد أُقيم حفل التخريج بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض وتمَّ فيه تخريج (1025) خريجاً وخريجة بمُستويات الدبلوم، والدبلوم المتقدم، والبكالوريوس، وبتخصصات تقنية المعلومات، والعلوم التطبيقية، والدراسات التجارية، والصيدلة، والتصوير الضوئي، وذلك تحت رعاية سعادة سعود بن سالم بن علي البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية، وبحضور سعادة الدكتورة مُنى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، وعدد من المُكرمين وأصحاب السعادة والشيوخ والأعيان ومسؤولي القطاعين العامَ والخاصْ، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الكُلية وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بالكلية، وكذلك أولياء أمور الخريجين والخريجات.

وقال الدكتورعلي بن سيف بن سالم الحارثي عميد الكُلية التقنية العليا: "نجتمع في هذا المساء الرائع لمُشاركة هذه اللحظة الفاصلة في حياة (1025) طالبا وطالبة، ثابروا واجتهدوا وتوجوا سنوات من الجد والكفاح والبذل والعطاء في طلب العلم، واستطاعوا أن يسطروا أسماءهم في صفحات التاريخ بأن يكونوا ضمن خريجي أعرق مؤسسة تعليم عالٍ بالسلطنة، فهنيئاً لهم ولأولياء أمورهم تخرجهم اليوم".

يشار إلى أنَّ الحفل الثاني لتخريج هذه الدفعة سيُقام مساء اليوم الأربعاء بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض؛ حيث سيتم تخريج طلبة تخصص الهندسة بجميع مستوياته وتخصصاته، والبالغ عددهم 1022 خريجاً وخريجة.